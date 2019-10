Američan: Slováci stratili nevinnosť, ktorú som u nich videl v 90. rokoch

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

31. okt 2019 o 16:22

1. Ako zvládnuť dušičkovú traumu. Prečítajte si zhrnutie uplynulého týžňa: How to handle Halloween-time trauma

2. Menej papierovačiek aj pre imigrantov. Cudzinecká polícia sa elektronizuje: Foreigners will be able to submit an e-application to the Foreigners’ Police

3. Presunie sa na Slovensko ďalší významný model Volswagenu? Passat might soon be made in Bratislava

4. Nedôvera na Slovensku je absolútna. Aké sú reakcie na predĺženie moratória na prieskumy? No poll 50 days before elections. Bill proposers want to protect voter

5. Médiá zverejnili podrobnosti obžaloby Kočnera a jeho kumpánov v prípade vraždu Jána Kuciaka: Kočner went to his bank safes after the murder

6. Miesto inšpirácie pre mladého Schuberta či obraz ako vystrihnutý z filmu Madisonské mosty. To všetko nájdete v Želiezovcach a Kolárove: The ways of love: Želiezovce and Kolárovo

7. Móda, víno, divadlo. November na Slovensku nie je iba mesiacom fotografie: Top 10 November events around Slovakia

8. Čo bude s Hornou Nitrou, keď skončí s ťažbou hnedého uhlia? Tourism instead of mining. Upper Nitra needs to transform

9. Pre stredoškolákov je nežná len učebnou látkou. Velvet Revolution fails to fire student interest

10. Američan: Slováci stratili nevinnosť, ktorú som u nich videl v 90. rokoch: The changing face of Slovakia

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.