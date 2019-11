Dobré ráno: Našli pôvod človeka? Vedci kritizujú štúdiu

Vedci sa sporia, odkiaľ prišiel moderný človek.

3. nov 2019 o 23:41 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná

Makgadikgadi je dnes soľná pláň, ležiaca juhovýchodne od veľkej rieky Okavango na území dnešnej Botswany. Pred dvestotisíc rokmi však celá oblasť vyzerala úplne inak.

Nachádzalo sa tam totiž obrovské jazero, ktorá v tomto období, zhruba pred 150-tisíc rokmi začalo postupne vysychať a v regióne sa vznikali rozsiahle močiare. A práve tam sa zrodili moderní ľudia, naši prapredkovia.

Aspoň to tvrdí nová štúdia, ktorá minulý týždeň vyšla vo vedeckom časopise Nature. Čo vedci našli? Kto boli naši prapredkovia a prečo tieto výsledky niektorí odborníci spochybňujú?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Renátou Zelnou.

