V Dunajskej Lužnej slávi Halloween celá ulica

Spectacular Slovakia približuje, ako slávi Halloween americká rodina na Slovensku.

1. nov 2019 o 17:01 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Američanka Talley Sjoberg Varney žila so svojou rodinou v USA naposledy pred 12 rokmi. Ani to im ale nebráni v tom, aby Halloween slávili aj na Slovensku. Ako vyzerá ich párty u nás?

S Halloweenom sa okrem toho spájajú tradičné rituály ako “trick-or-treating”, “trunk-or-treating” a “apple bobbing”, ktoré Američanka žijúca v Dunajskej Lužnej taktiež približuje.

Vypočujte si anglický podcast Spectacular Slovakia, v ktorom Varney spomína aj na Halloween zo svojich detských čias. Prezradí tiež, akú tradíciu si zo Slovenska navždy uchová v srdci a prečo miluje svojich susedov.

