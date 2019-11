Kalavskú Ficov krok prekvapil, poslancom rozpošle list

Ministerka by sa chcela stretnúť aj so šéfom Smeru.

3. nov 2019 o 12:20 TASR

BRATISLAVA. Na prvom mieste má byť odbornosť, až potom politika. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to na margo zákona, ktorý mal zabezpečiť reformu slovenských nemocníc, tzv. stratifikáciu, uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru).

Tri zákony z dielne ministerstva zdravotníctva, týkajúce sa nielen reformy, ale napríklad aj povinného očkovania detí, zastavil predseda Smeru Robert Fico telefonátom desať minút pred rozhodnutím poslancov.

Šéfka rezortu zdravotníctva zopakovala, že Fico argumentoval presunutie zákonov na ďalšiu schôdzu parlamentu tým, že pri hlasovaní by nemali dostatočnú politickú podporu. "Nebol tam ani náznak odbornosti," komentovala telefonát Kalavská s tým, že ju tento krok prekvapil a nepovažuje ho "za štandardný".

Priznala, že zvažovala, čo by sa stalo, keby si telefonát od predsedu Smeru desať minút pred hlasovaním nevšimla

. Tiež uviedla, že nikdy nemala jednoznačnú podporu poslancov Smeru k návrhu stratifikácie.

Kalavská tvrdí, že pri získavaní podpory pre zákon naprieč politickým spektrom sa "maximálne snažila". Pripustila, že nie všetky zákony sú dokonalé, ale hovorí, že sa pri tvorbe zákona o stratifikácii ministerstvo snažilo "o to najlepšie". Stále je ochotná o ňom diskutovať.

Poslancom rozpošle list, v ktorom im znova pripomenie potrebu podpory tejto legislatívnej úpravy z dôvodu neudržateľnosti zdravotníckeho systému.

Poďakovala sa opozičným aj koaličným poslancom za konštruktívnu kritiku a pripomienky, vďaka ktorým sa podľa jej slov podarilo návrh reformy zlepšiť. Stretnúť by sa chcela aj s Ficom.

Kalavská nesúhlasí s tým, že by ambíciou zákona o reforme nemocníc bolo odovzdať slovenské zdravotníctvo do rúk súkromného investora. "Určite to nie je pravda. Absolútne to vylučujem," reagovala na tvrdenia šéfa Slovenskej lekárskej komory Mariana Kollára.

Ten hovorí, že zákon bol písaný pre súkromného investora. "Toto nie je pro-Penta, toto nie je pre súkromného investora," zdôraznila s dôvetkom, že cieľ je presne opačný, a to zachovať slovenské zdravotníctvo v rukách štátu.

Šéfka rezortu zdravotníctva pevne verí, že napokon parlamentom prejde aj zákon o povinnom očkovaní detí, keďže kolektívna imunita na Slovensku klesá. Zdôraznila, že ministerstvo sa zaoberá návrhom zákona, ktorý by odškodnil tie deti, u ktorých by sa prejavili prípadné vedľajšie účinky očkovania.

Na margo svojej politickej budúcnosti zopakovala, že sa väčšmi cíti komfortnejšie v pozícii lekárky ako političky. Priznala, že ju oslovilo ju niekoľko politických strán.

Pravdepodobnosť, že by sa po voľbách v roku 2020 vrátila do politickej funkcie, je podľa jej slov "extrémne nízka".