Počet seniorov vlani prvýkrát historicky prevýšil počet detí

Organizácie vyzývajú politikov na dialóg o štandarde starnutia.

4. nov 2019 o 16:50 SITA

BRATISLAVA. Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce populácie v Európe. Upozorňujú na to organizácie venujúce sa sociálnej starostlivosti na Slovensku.

Podľa nich sa doteraz nepodarilo presadiť komplexnú zdravotnú a sociálnu reformu v tejto oblasti, za čo môže chýbajúca politická vôľa.

Preto sa pýtajú politikov, ako si konkrétne predstavujú dôstojné starnutie na Slovensku. Vyzývajú ich tiež na dialóg o štandarde starnutia.

Nízky záujem politikov

Hovoriť o tejto problematike chcú na okrúhlom stole o dôstojnom starnutí, ktorý sa uskutoční 14. novembra. Organizácie o tom informovali v tlačovej správe.

Komplexne sa starnutiu na Slovensku podľa organizácií venujú politici veľmi málo, napriek tomu, že naprieč odbornou verejnosťou a občianskymi združeniami existuje zhoda na nevyhnutných opatreniach.

„Každý človek má predstavu o dôstojnej starobe, politicky a spoločensky však dôstojná staroba zatiaľ definovaná na Slovensku nebola, preto ani nevieme, ako ju zabezpečiť. Väčšina politikov síce o tejto téme veľa hovorí, ale ponúka len parciálne riešenia a vyhýba sa tým dlhodobým systémovým,“ vysvetlili Mária Machajdíková a Kamila Adamkovičová z nadácie Socia.

Nejde len o financie, aj o formu starnutia

Napriek tomu, že sa téme na Slovensku venuje množstvo organizácií a expertov, v praxi sa podľa nich deje málo systémových zmien.

„Preto sme sa rozhodli spoločne hovoriť nielen o teórii a legislatíve, ale veľmi reálne a prakticky o tom, ako má starnutie v našej krajine vyzerať,“ dodala Adamkovičová.

Súčasťou projektu je aj dotazník, ktorý zaslali odborníkom a zástupcom mimovládneho sektora, ako aj politikom, aby zistili, aké starnutie si pre Slovákov predstavujú.

Prieskum už doteraz vyplnilo takmer 50 organizácií a občianskych združení. Výsledky budú zverejnené na avizovanom okrúhlom stole.

Organizácie konštatujú, že počet seniorov na Slovensku vlani prvýkrát historicky prevýšil počet detí.

„Výskumný demografický ústav INFOSTATu predpokladá, že do roku 2040 bude na Slovensku žiť 540-tisíc mužov a 680-tisíc žien nad 70 rokov. Čísla sú voči Slovákom neúprosné a starnutie populácie tak bude jednou z najdôležitejších spoločensko-politických tém nasledujúcich období. Diskusia by však nemala byť len o tom, ako starnutie zaplatíme, ale v prvom rade o tom, ako by mal štandard starnutia na Slovensku vyzerať,“ podotkli organizácie v iniciatíve pre dôstojné starnutie.

Okrem nadácie Socia ju podpisujú Nezávislá platforma SocioFórum, ADS Charitas Kežmarok, Áno pre život, Familiaris, DD Tereza, Seniorhelp, Zariadenie pre seniorov PE – ES, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Omapo Dunajská Lužná, Záujmové združenie Rodina a Filantrop.