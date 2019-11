Francúz potetovaný nacistickými symbolmi dostal štyri mesiace väzenia

K porušeniu slovenských zákonov sa priznal a uzavrel dohodu o vine a treste.

5. nov 2019 o 11:00 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Francúzsky občan Alexis Issaurat potetovaný nacistickými symbolmi pôjde do väzenia za sympatie k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných práv a extrémistické materiály.

Trest si už odpykáva

K porušeniu slovenských zákonov sa priznal a s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uzavrel dohodu o vine a treste, ktorú sudca na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici schválil.

Podľa rozsudku, proti ktorému sa nemôže odvolať, cudzinec dostal nepodmienečný trest štyri mesiace a trest vyhostenia zo Slovenska na desať rokov.

Issaurat si už trest odpykáva a čas pobytu vo väzbe od 6. septembra sa mu do toho započítava.



Cudzinec sa do rozporu so slovenskými zákonmi dostal začiatkom septembra tohto roka.

Na rukách mal vytetované 88

Býval v istom hoteli v Trenčíne, kde ho kontrolovala policajná hliadka, pretože mal problémy so zaplatením pobytu. Policajti zistili, že Francúz oblečený v tričku s krátkymi rukávmi je potetovaný extrémistickými symbolmi na odhalených častiach tela.

Napríklad na rukách mal vytetované číslo 88, čo pre extrémistov je skrátený tvar nacistického pozdravu „Heil Hitler!“, pretože 8. písmeno v abecede je H. Tvrdil však, že je to jeho dátum narodenia. Na iných miestach svojho tela však prezentoval ďalšie extrémistické zobrazenia.

Išlo napríklad o kombináciu nemeckého vojenského kríža s lebkou, nápisy Head, Totenkopf, White Power, Skin, znak SS, symbol celosvetovej nacistickej organizácie Blood & Honour a iné.



Na hlave mal poľnú čiapku vojaka Waffen SS. Medzi osobnými vecami mal Issaurat predmety s extrémistickými symbolmi, medzi nimi i prsteň s vyobrazením nemeckého vojnového kríža. Francúz na súde vyhlásil, že nevedel, že je to na Slovensku zakázané.

Na Slovensku je dobre

Zaujímavosťou prípadu je, že na Issaurata upozornili slovenskú stranu francúzske orgány.

Na sociálnej sieti totiž prezentoval video o tom, ako je na Slovensku dobre, pretože tu človek môže prejavovať extrémistické názory. Pritom Alexix bol vo vlasti doteraz jedenásťkrát súdne trestaný, prevažne za obchodovanie s „chladnými“ zbraňami, ako sú nože, dýky a mačety. Aj v súčasnosti je na neho vydaný zatykač, ale Slovensko ho nevydalo, pretože obchod s „chladnými“ zbraňami nie je u nás trestným činom.



Rozsudok je právoplatný a sudca nariadil aj výkon trestu. Alexis Issaurat si ho odpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Súd rozhodol aj o prepadnutí predmetov s extrémistickými symbolmi a ich vlastníkom sa stáva štát.