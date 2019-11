Prezidentka by mohla o predĺžení moratória rozhodnúť už tento týždeň

Čaputová má pochybnosti aj o ústavnosti tejto zmeny.

5. nov 2019 o 13:19 TASR

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová by sa mohla už tento týždeň rozhodnúť, či podpíše predĺženie moratória na predvolebné prieskumy zo 14 na 50 dní. Pripustil to jej hovorca Martin Strižinec.

Z doterajších vyjadrení prezidentky sa podľa jeho slov dá vyčítať, aké asi bude jej rozhodnutie.

"Zákon bol doručený do kancelárie prezidenta len včera, začala plynúť 15-dňová lehota. Prezidentka má čas na rozhodnutie do 19. novembra. Je veľký predpoklad, že to rozhodnutie padne skôr," povedal novinárom.

Strižinec zároveň poukázal na doterajšie vyjadrenia prezidentky, že lehota 50 dní je nepomerne dlhá v porovnaní s inými krajinami Európskej únie, kde nemá obdobu.

Prezidentka sa tiež vyjadrila, že má pochybnosti aj o ústavnosti tejto zmeny.

Poslanci v závere októbrovej schôdze parlamentu odobrili pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ním zmenili aj zákon o volebnej kampani. Odsúhlasili tak predĺženie moratória na prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb. Zákon prešiel hlasmi Smeru, SNS, ĽSNS a niekoľkých ďalších poslancov. Opozícia a väčšina klubu Mosta-Híd bola proti.

Výhrady voči 50-dňovej lehote mali aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru).

Predĺženie moratória bolo podľa Lajčáka krátkozrakým politickým riešením, ktoré znižuje prestíž SR. Pellegrini v tejto súvislosti povedal, že by chcel, aby Slovensko bolo "na prvých priečkach v iných rebríčkoch, a nie spolu s Kamerunom a Tuniskom v prípade krajín s najdlhšie trvajúcimi moratóriami na predvolebné prieskumy".