Voľby budú na konci februára. Aké termíny sú kľúčové

Voliť sa dá v predstihu aj z cudziny.

7. nov 2019 o 20:54 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Predseda parlamentu Andrej Danko vyhlásil budúcoročné parlamentné voľby na 29. februára.

V týchto voľbách možno voliť nielen z miesta svojho bydliska, dá sa voliť zo zahraničia, no napríklad stále hrozí, že posledný predvolebný prieskum bude môcť byť zverejnený už začiatkom januára.

Denník SME prináša prehľad všetkých dôležitých termínov a informácií, ktoré sa viažu k voľbám.

1. Ako voliť

Voliť poslancov do Národnej rady môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania parlamentných volieb dovŕšil 18 rokov.

Voľby sa konajú v sobotu od 07.00 h do 22.00 h.

Vo volebnej miestnosti musí volič predložiť občiansky preukaz. Ak volí v inom volebnom okrsku ako v tom, v ktorom bol pôvodne zapísaný, musí predložiť aj hlasovací preukaz.

Pred odchodom za plentu mu členovia volebnej komisie odovzdajú hlasovacie lístky s názvami a číslom politických strán, ktoré kandidujú. Do obálky sa vkladá jeden hlasovací lístok, na ktorom možno zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov.

Ak nepoužité alebo zle vyplnené lístky človek vynesie z volebnej miestnosti von, hrozí mu pokuta 33 eur.

Zákon vyslovene nezakazuje fotiť sa pri urne a zverejniť fotku na sociálnej sieti, hovorí len o tom, že okrsková volebná komisia má dohliadať na poriadok vo volebnej miestnosti.

Vo všeobecnosti platí, že správanie vo volebnej miestnosti nesmie narušiť pokojný a dôstojný priebeh hlasovania. V praxi teda fotografovanie alebo selfie môže zakázať predseda okrskovej volebnej komisie alebo jeho zástupca.

Prečítajte si podrobnejšie informácie, ako voliť.

2. Ako a kedy si vybaviť hlasovací preukaz

Ak človek vopred vie, že v deň konania volieb sa nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. S hlasovacím preukazom môže odvoliť kdekoľvek na Slovensku.

Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu môže volič osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce, čo je 28. február. Požiadať sa dá aj listom či elektronicky tak, aby žiadosť prišla obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Posledný možný termín je teda 10. február.

Obec zverejňuje na svojom webe elektronickú adresu na doručovanie žiadosť. Ak nemá vlastný web, zverejní elektronickú adresu na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého bydliska a adresu, na ktorú mu obec zašle hlasovací preukaz.

Podrobnejšie informácie: Ako voliť mimo trvalého bydliska v parlamentných voľbách 2020? Ako si vybaviť hlasovací preukaz?

3. Kto a dokedy môže požiadať o voľbu poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, musí poslať žiadosť o voľbu poštou na ministerstvo vnútra najneskôr 50 dní pred konaním volieb, čo je 10. januára. K žiadosti musí doložiť fotokópiu cestovného pasu alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Ministerstvo mu najneskôr 25. januára na adresu miesta pobytu v cudzine pošle obálku s odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva vnútra, hlasovacie lístky a návratnú obálku. Tá musí byť označená heslom „Voľba poštou“.

Poštovné uhrádza volič. Jeho hlas bude uznaný, ak hlasovací lístok doručí ministerstvu najneskôr 28. februára.

Aj volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý bude v čase volieb v inej krajine, musí žiadosť doručiť do 10. januára, nie však ministerstvu alebo obci, kde má trvalý pobyt. Ďalšie termíny sú totožné ako u voliča, ktorý trvalý pobyt nemá.

Podrobnejšie informácie: Ako voliť zo zahraničia v parlamentných voľbách 2020?

4. Kto môže kandidovať

Za poslanca môže byť zvolený občan Slovenskej republiky s trvalý pobytom na Slovensku, ktorý v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov. Nesmie byť právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, nesmie byť vo väzení a musí byť spôsobilý na právne úkony.

Kandidovať do parlamentných volieb môže registrovaná politická strana. Musí však mať dvojnásobný počet členov ako nominuje kandidátov, alebo najmenej 45 členov v najvyššom orgáne strany.

Kandidátne listiny musia strany podať najneskôr 1. decembra zapisovateľovi štátnej komisie. Na každej kandidátke môže byť najviac 150 ľudí. Ku kandidátke musí strana pripojiť potvrdenie o zaplatení volebnej kaucie 17-tisíc eur.

Štátna komisia žrebovaním pridelí číslo na označenie kandidátnej listiny každej strany.

Strana alebo kandidát môžu najneskôr 27. februára svoju kandidátku alebo kandidatúru stiahnuť.

5. Koľko môžu strany minúť na kampaň

Strany môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur. Do nákladov na kampaň treba započítať aj peniaze, ktoré strana minula v období od 9. mája do 4. novembra, keď predseda parlamentu Andrej Danko vyhlásil termín volieb.

V čase oficiálnej kampane musia strany zverejňovať, koľko minuli na kampaň a kto im prispel na transparentnom účte. Takýto účet musí strana založiť najneskôr v deň, keď bude musieť vykonať prvú platbu v rámci kampane.

Pri kampani do parlamentných volieb nastáva zmena v tom, že kampane už nebudú môcť viesť takzvané tretie strany, ktoré mali limit 100-tisíc eur.

6. Odkedy platí volebné moratórium

Volebné moratórium, ktoré zakazuje stranám viesť kampaň, sa začína 48 hodín predo dňom konania volieb, čo znamená od 00.00 h 27. februára.

Pre médiá platí zákaz zverejňovať informácie o kandidátoch 48 hodín pred začiatkom volieb, čo znamená od 07.00 h 27. februára.

7. Koniec prieskumov v januári alebo v polovici februára

Moratórium platí aj na zverejňovanie predvolebných prieskumov. Kým doteraz zákaz platil 14 dní pred voľbami, čo by znamenalo, že posledný prieskum by mohol byť zverejnený 14. februára, pre februárové voľby by mal platiť až 50-dňový zákaz. Ak by zákon, ktorý pretlačili Smer a SNS spolu s extrémistami z ĽSNS začal platiť, prieskumy by sa nemohli zverejňovať od 10. januára.

Prezidentka Zuzana Čaputová zákon nepodpísala a vrátila poslancom. Ak jej veto na najbližšej schôdzi prelomia, avizovala, že sa obráti na Ústavný súd.

Ak by sa zákon dostal na Ústavný súd a ten by pozastavil jeho účinnosť do riadneho rozhodnutia, volebné prieskumy by sa riadili 14-dňovým moratóriom.

Všetky informácie o volebnom moratóriu pred parlamentnými voľbami 2020.

Aktuálne volebné prieskumy preferencií nájdete na webe volby.sme.sk.

8. Kedy a kde budú známe výsledky volieb

Po zatvorení volebných miestností po 22.00 h sčítava hlasy okrsková volebná komisia. Zápisnicu potom doručí okresnej volebnej komisii, ktorá ju pošle štátnej volebnej komisii.

Tá vyhlási výsledky volieb na druhý deň. Predbežné výsledky sa zverejňujú na webe Štatistického úradu už po zatvorení volebných miestností a sčítaní prvých hlasov.

Na webe SME.sk bude možné nájsť prvé neoficiálne priebežné výsledky 29. februára pred polnocou.

Do parlamentu postupujú strany, ktoré prekonali päť-percentnú hranicu.

Aký je priebeh hlasovania počas parlamentných volieb >>