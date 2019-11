Učiteľka v rómskej škole: Deti z osady nepoznajú ani schody, držíme sa za ruky a učíme sa po nich chodiť

Monika Podolinská učí rómske deti v obci Muránska Dlhá Lúka.

7. nov 2019 o 22:49 Daniela Hajčáková

Monika Podolinská učí 20 rokov rómske deti v obci Muránska Dlhá Lúka. V škole majú výhradne deti z neďalekej osady Rúbanka. V rozhovore bývalá riaditeľka a dnes učiteľka opisuje, ako pri nástupe do školy deti nevedia po slovensky, nepoznajú schody a prekvapuje ich teplá voda či osvetlenie v triede.

Jej škola získala za prístup k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia cenu Roma Spirit 2015, Podolinská dostala v roku 2016 za svoju vytrvalú prácu ocenenie Biela vrana. Tento rok sa stala Slovenkou roka v kategórii Vzdelávanie.

Často sa stáva, že deti, ktoré z rómskych osád prídu do školy, nevedia držať v ruke ceruzku. Ako je možné, že šesťročné dieťa nevie s ceruzkou narábať?

Lebo ju nikdy predtým nepoužívalo, nemalo na to dôvod a nikto ho k tomu neviedol. Deti z osady často ceruzku držia ako kôl a nevedia, čo s ňou robiť. Tlačia na ňu, nedokážu si ju správne nakloniť, aby s ňou mohli písať. Pritom sú to manuálne zručné deti, ktoré vedia napíliť drevo, pomôcť v kuchyni.

Treba však povedať, že je rozdiel medzi deťmi, ktoré navštevovali materskú školu, a tými, ktoré do škôlky nechodili. Tie, ktoré chodili do škôlky, už ceruzu a farbičky poznajú. U nás v Muránskej Dlhej Lúke ich nie je veľa, aj keď materská škola by mohla prijať aj viac detí.

Ako vyzerajú domácnosti, z ktorých tieto deti pochádzajú?

Väčšinou majú doma jednu miestnosť, kde sa varí, kde všetci spia, sušia si oblečenie. Výnimočne majú miestnosti dve. V žiadnom prípade tam nemajú priestor na to, aby si dieťa niekde na stole kreslilo. A už vôbec nie pod správnym osvetlením. Elektrinu majú napríklad len od ôsmej rána do tretej poobede, pretože sú pripojení na niekoho, kto ju odoberá oficiálne a ten nechce, aby bola spotreba príliš veľká.

Papier je v týchto rodinách luxus. Akýkoľvek papier, ku ktorému sa dostanú, vrátane krabičiek od liekov, slúži na to, aby si doma zapálili oheň.

Mnohé deti sa do svojich šiestich rokov vôbec nemusia stretnúť s maľovankou. Doma nie sú peniaze na to, aby deťom kúpili takéto pomôcky. Najskôr nakúpia potraviny na celý mesiac, drevo na zimu, tehly, ak treba niečo opraviť, a odložia niečo na nákup desiatych pre deti do školy.

Ako reaguje dieťa, ktoré prvý raz príde z osady do školy?

Možno to bude znieť banálne až smiešne, ale mnohé z týchto detí sa nikdy nestretli so schodmi. Doma také niečo nemajú a pred nástupom do školy trávili celé dni vonku pri svojom obydlí. Ale škola je v poschodovej budove. Učíme sa teda na začiatku, ako chodiť po schodoch, držíme sa za ruky a ukazujeme si, že to nie je nič strašné.

Ukážem im, ako funguje svetlo. Doma majú len žiarovky a keď uvidia v triede neónové svetlá alebo u mňa doma luster, nevedia, že je to to isté. Fascinuje ich tiež teplá voda, lebo ju doma nemajú, ukazujem im aj, ako funguje splachovací záchod.

Najväčší šok je však pre ne, že zrazu zostanú v škole bez mamy. Najťažšie nesú odluku od rodiny, lebo do svojich šiestich rokov boli každý deň s rodičmi, starými rodičmi, tetami, súrodencami.

Čiže škola pre ne znamená strach?

Áno. Nie je v nej v podstate nič, čo by poznali. Preto ma napríklad môžu v škole objať, môžu mi aj tykať. Rozdiel medzi tykaním a vykaním aj tak spočiatku nerobia. Po rokoch s tým aj samy prestanú, ale ja ich na to neupozorňujem.

Majú vaši žiaci veľa vymeškaných hodín?