Minúta po minúte: Na súde sa rozoberá kupčenie s údajnými zmenkami

Threemu by už čítať nemali.

6. nov 2019 o 8:57 (aktualizované 6. nov 2019 o 9:21) Adam Valček, Katarína Kozinková

Hlavné pojednávanie v kauze zmeniek TV Markíza pokračuje 13. dňom.

Už by sa nemalo pokračovať v čítaní správ z aplikácie Threema, pretože prokurátor aj právnici TV Markízy prečítali, čo chceli.

Súd s Kočnerom a Ruskom sledujeme minútu po minúte

9:21 Kto všetko zareagoval, pýta sa Šanta. Cvik hovorí, že bližšie nespresnený producent z Českej republiky.

“Pán Rozin to zavrhol hneď po jednom alebo druhom stretnutí s človekom, ktorý bol zodpovedný za rokovania,” tvrdí Cvik.

O koľkých zmenkách bola reč, pýta sa opäť Šanta. “Neviem,” odpovedá Cvik.

9:20 Cvik vypovedá, že Kočner mu jednu zmenku dovolil odfotiť, potom túto zmenku Kočner zabalil do nepriehľadného a zabezpečeného obalu.

Cvik vraví, že potom fotografiu zmenky vytlačil a záber rozposlal záujemcom - investorom. “Napríklad pánovi Rozinovi, napríklad rôzne investičné skupiny z Ruska a Česka, myslím si, že aj samotnú spoločnosť Markíza prostredníctvom ich právnych zástupcov sme kontaktovali,” vyratúva Cvik investorov, ktorých údajne oslovil.

9:15 Cvik hovorí, že Kočner mu odovzdal jednu zo zmeniek na 26 miliónov eur, ale nie je jasné, koľko ich vlastne kompletne predával. Šanta sa opakovane pýta, o koľkých zmenkách mu Kočner povedal. Ako to dopadlo, pýta sa Šanta. “Celé to dopadlo takým spôsobom, že záujemcovia pre prebiehajúcu medializáciu prípadu odstupovali od rokovaní, strácali záujem,” tvrdí Cvik.

Kedy to bolo, pýta sa Šanta. “25. 7. 2017, samotné ukončenie administratívnej činnosti, kým som zmenku držal, skončilo 30. 8. 2017,” tvrdí Cvik. Na doplňujúcu otázku Šantu povedal, že práve v tomto čase mal k dispozícii jednu zo zmeniek.

“Podľa mojich vedomostí sa jednalo o originál, veci, ktoré na nej boli uvedené, boli modrým atramentom signované, predpokladám, že sa jednalo o originál,” odpovedá Cvik.

Dopĺňa, že táto zmenka bol vystavená na rad Mariana Kočnera a rubopis bol v tom čase prázdny.

“ Na základe džentlmenského dohovoru s pánom Kočnerom som zmenky ponúkol investorom na odkúpenie, prípadne na ich investičných vstup do súdneho procesu. „ Ivan Cvik

9:11 Kočner sa podľa Cvikových slov rozhodol zmenky ponúknuť na predaj a ponúknuť ich potencionálnym investorom.

“Na základe džentlmenského dohovoru s pánom Kočnerom som zmenky ponúkol investorom na odkúpenie, prípadne na ich investičných vstup do súdneho procesu (aby ho financovali),” tvrdí Cvik.

9:10 “Pána Kočnera samozrejme poznám, poznám sa s ním 7-8 rokov. Pána Ruska nepoznám, možno okrem jedného náhodného stretnutia. Pána Agha nepoznám, nikdy som sa s ním nestretol,” hovorí Cvik o svojom vzťahu k obžalovaným (Agh je v kauze zatiaľ iba obvinený, pozn. Red.).

“Stretol som sa s pánom Kočnerom ohľadne problémov s mojimi spoločnosťami, jeho názor na riešenie problémov bol naozaj správny, počas tohto obdobia sme sa v rámci tejto komunikácie stretli viackrát,” vypovedá Cvik.

“Naposledy sme sa stretli marec alebo apríl 2018. Riešili sme spolu zmenky. Odovzdával som mu jednu obálku, ktorú mi on predtým dal, ale to bolo asi v roku 2017,” tvrdí Cvik. Vypovedá, že v súvislosti so zmenkami sa s Kočnerom stretol dva až trikrát.

9:06 Na mieste pre svedkov už sedí Ivan Cvik.

“Nie,” odpovedá Cvik na otázku, či je viazaný nejakou služobnou alebo inou mlčanlivosťou. Jeho výsluch navrhol prokurátor Ján Šanta, zatiaľ nie je známe, prečo. Pravdepodobne to bude súvisieť s tzv. piatou zmenkou.

Šanta sa ešte opakovane opýtal, či naozaj nie je Cvik viazaný službnou mlčanlivosťou. Špekuluje sa totiž, že Cvik pracoval alebo pracuje pre SIS.

9:05 Predseda senátu karhá médiá, pretože v utorok niekto v reportáži zverejnil tvár sudcov, čo je zákonom zakázané.

9:04 Väzenská stráž priviedla do pojednávacej miestnosti obžalovaného Mariana Kočnera, predseda senátu Emil Klemaniť novnárov vyzval, aby ukončili nahrávanie a fotografovanie.

Pojednávanie sa začína.

8:57 Verejnosť a novinárov už vpustili do pojednávacej miestnosti, hlavné pojednávanie pokračuje o 9.00 h. výpoveďou svedka Ivana Cvika.

Ako bude vyzerať streda 6. novembra?

Hlavné pojednávanie bude pokračovať o 9.00 hod. , prítomný by mal byť aj Marian Kočner, ktorý je stíhaný vo väzbe,

, prítomný by mal byť aj Marian Kočner, ktorý je stíhaný vo väzbe, Pavol Rusko dal už 28. októbra súhlas, aby sa tento týždeň pojednávalo v jeho neprítomnosti; Rusko a Kočner sa zatiaľ v tomto prípade v pojednávacej miestnosti nestretli

dal už 28. októbra súhlas, aby sa tento týždeň pojednávalo v jeho neprítomnosti; Rusko a Kočner sa zatiaľ v tomto prípade v pojednávacej miestnosti nestretli predseda senátu Emil Klemanič nečakane odvolal súhlas s online zvukovým prenosom , dôvody nevysvetlil, online zvukový prenos preto nebudeme vysielať,

, dôvody nevysvetlil, online zvukový prenos preto nebudeme vysielať, doobeda príde vypovedať Ivan Cvik , nie je známe, v akej súvislosti, môže ísť o svedectvo v súvislosti s tzv. piatou zmenkou,

, nie je známe, v akej súvislosti, môže ísť o svedectvo v súvislosti s tzv. piatou zmenkou, predvolaný je aj prvý písmoznalec Milan Nouzovský z Českej republiky, ale pravdepodobne nepríde,

z Českej republiky, ale pravdepodobne nepríde, v ostatnom čase sa budú čítať listinné dôkazy , podľa návrhov obhajoby a obžaloby,

, podľa návrhov obhajoby a obžaloby, pojednávacia miestnosť sa nachádza v budove väzobného ústavu, preto sú tu zvýšené bezpečnostné opatrenia, novinári nebudú môcť mať telefóny, pre verejnosť je tu 70 miest, z toho 50 pre novinárov,

verejnosť nie je oddelená od súdu sklom, všetci sú teda v jednej miestnosti, miestnosť strážia príslušníci väzenskej stráže, kukláči nie sú prítomní.

Ako vyzeralo pojednávanie doteraz?