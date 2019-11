Bugár navrhne, aby poslanci Mosta predĺženie moratória nepodporili

Prezidentka má čas do 19. novembra na rozhodnutie, či zákon vráti do parlamentu.

6. nov 2019 o 11:57 SITA

BRATISLAVA. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár navrhne poslaneckému klubu, aby v prípade, že prezidentka vetuje zákon o predĺžení moratória, nehlasoval za jeho opätovné schválenie.

Povedal to v stredu novinárom s tým, že to, že Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) hlasuje s koalíciou, je zlá vizitka do budúcnosti.

Dlhšie moratórium podporili fašisti

Za predĺženie moratória na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky zo 14 na 50 dní hlasovali poslanci Smeru, Slovenskej národnej strany (SNS) a ĽSNS.

Súvisiaci článok Predĺženie moratória je útokom na práva občanov, tvrdí asociácia novinárov Čítajte

Zákon doručili do prezidentskej kancelárie v pondelok. Prezidentka Zuzana Čaputová má čas do 19. novembra na rozhodnutie, či podpíše zákon, alebo ho vráti na prerokovanie parlamentu.

Už dávnejšie sa vyjadrila, že lehota 50 dní je nepomerne dlhá v porovnaní s inými krajinami Európskej únie.

Novinári sa Bugára pýtali, či by bol podľa neho Smer schopný ísť do vlády s ĽSNS.

„Je to ich rozhodnutie. Ja jednoznačne hovorím, že rozhodnutie ísť s kotlebovcami do vládnej koalície je katastrofa pre Slovensko," povedal šéf Mosta-Híd.

Politológ Grigorij Mesežnikov pripúšťa možnosť, že Smer, SNS a ĽSNS vytvoria po parlamentných voľbách 2020 vládnu koalíciu.

Uviedol to minulý týždeň pre agentúru SITA s tým, že sa dlho vyjadroval opatrne, no v súčasnosti to vyzerá reálne.

Zároveň dodal, že niektorí predstavitelia Smeru by s tým nesúhlasili, najmä premiér Peter Pellegrini.

O vetovanie novely žiadajú aj mimovládky

Tridsaťtri zástupcov mimovládnych neziskových organizácií žiada prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva so zákazom zverejňovať výsledky prieskumov 50 dní pred voľbami.

Takisto vyzývajú poslancov Národnej rady SR zo strán SMER-SD, SNS a Eleméra Jakaba, ktorí prispeli k schváleniu novely, aby v prípadnom opätovnom hlasovaní moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov na 50 dní pred voľbami úplne zrušili.

Agentúru SITA o tom informoval jeden zo signatárov otvorenej výzvy Marcel Zajac z neziskovej organizácie Centrum pre filantropiu.



Vo vyhlásení signatári konštatujú, že sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

„Schválenie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva so zákazom zverejňovať výsledky prieskumov 50 dní pred voľbami obmedzuje právo občanov efektívne vykonávať svoje volebné právo tým, že oberá nás, občanov o prístup k informáciám, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa mohli zodpovedne a informovane rozhodovať vo voľbách,“ uvádzajú vo výzve.

Zástupcovia mimovládok tiež pripomínajú, že základným nástrojom demokracie, tak ako ho definuje Ústava SR, je, že „štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“ Občan a jeho možnosti kandidovať - nechať sa poveriť byť voleným a voliť, je podľa signatárov to, čo robí aj našu demokraciu demokraciou.

„Preto dnes, práve dnes, po 30 rokoch od doby, kedy takto selektívne a mocensky štát zasahoval do najzákladnejších práv občanov tohto štátu, je o to neprimeranejšie a nemiestne nedávne schválenie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Poslanci NR SR sa môžu mýliť, môžu mať aj protichodné záujmy, ale nemôžu oberať občanov našej republiky o základné práva," prízvukovali zástupcovia mimovládok.

Výzvu okrem iných podpisujú aj podpredseda Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Kálmán Petőcz, Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu, Nina Galanská z Nadácie Milana Šimečku, riaditeľka Ligy za ľudské práva Barbora Meššová či Milan Šagát z VIA IURIS.