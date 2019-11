Ak by sa Kotlebova ĽSNS zmenila, niektorí už spoluprácu jednoznačne nevylučujú

Extrémisti môžu rozhodovať o štvrtej vláde Roberta Fica.

10. nov 2019 o 16:19 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. O zárodku budúcej koalície Smeru, SNS a dnes opozičných extrémistických a populistických strán ĽSNS a Sme rodina sa hovorilo ešte vlani v novembri, keď spoločne odmietli globálny pakt OSN o migrácii.

Hlasy pridali aj traja odídenci zo Sme rodina okolo poslanca Petra Marčeka, ktorí podporujú dnešnú koalíciu.

Ak by vládu po voľbách zostavoval Smer, ktorého preferencie sa podľa prieskumov stále hýbu okolo 20 percent, spolupráca s ĽSNS nie je podľa politológa vylúčená.

"Pre Roberta Fica bude prioritou za každú cenu byť pri moci. Ak jediná možnosť, ktorá mu to dovolí, bude či už tichá, alebo explicitná spolupráca s ĽSNS, myslím si, že do toho pôjde a straníkov presvedčí, že je to tak potrebné," hovorí Pavol Baboš z Filozofickej fakulty UK.

Premiér Peter Pellegrini či poslanec za Smer Erik Tomáš vládu s touto stranou odmietli.

Hovorca Smeru Ján Mažgút však povedal, že povolebné rokovania dopredu nekomentujú. "Nikdy sme nevylučovali ani nepotvrdzovali, s kým do spolupráce pôjdeme," pripomenul.

SNS aj Sme rodina necelé štyri mesiace pred voľbami tvrdia, že koalíciu s ĽSNS v jej súčasnej podobe si predstaviť nevedia. Ak by sa však extrémistická strana zmenila, spoluprácu už jednoznačne nevylučujú.

"Museli by zmeniť nielen slovník, ale aj osobnosti," hovorí podpredseda SNS Anton Hrnko. Potvrdil, že by napríklad chceli odchod Mariana Kotlebu z čela strany.