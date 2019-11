Glváč odstúpil z postu podpredsedu parlamentu

Oznámil to na svojom facebooku.

7. nov 2019 o 16:15 (aktualizované 7. nov 2019 o 16:54) Andrej Kuzmány, Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Martin Glváč zo Smeru po takmer týždni naťahovania času odstúpil z postu podpredsedu parlamentu pre komunikáciu s obžalovaným mafiánom Marianom Kočnerom. Oznámil to cez svoj súkromný facebook.

"Záleží mi na tom, aby Smer v budúcoročných voľbách zvíťazil a aj preto som sa rozhodol dnes vzdať funkcie podpredsedu parlamentu," napísal.

Jeho oznámenie o odstúpení v Smere očakávali už minulý štvrtok, Glváč však po boku predsedu Smeru Roberta Fica povedal, že svoje stanovisko oznámi v krátkom čase s tým, že nechce ľudí traumatizovať cez Dušičky.

Bugár: Mal odstúpiť oveľa skôr, nech sa nevyhráža

Vo štvrtkovom statuse zaútočil Glváč na svojho koaličného partnera, predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára.

Práve s ním inicioval v stredu stretnutie, kde sa ho chcel pýtať na vyjadrenia podpredsedu Mosta Ábela Ravasza o tom, že ak Glváč neodíde sám, v Moste mu pomôžu. Bugár však Glváča nepodržal a po ich stretnutí zopakoval, že ak opozícia iniciuje ďalšiu schôdzu na jeho odvolávanie, v Moste už zahlasujú za jej otvorenie.

Glváč Bugára v statuse vyzval podpredsedu parlamentu na odchod s odôvodnením, aby bol rovnako principiálny aj k sebe. Narážal na jeho stretnutie s Kočnerom na Maldivách krátko po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Bugár sa bránil, že išlo o náhodné stretnutie. Kočner ho vraj pozdravil, on odzdravil a viac sa spolu nerozprávali.

"Očakávam, že aj on sám sa vzdá funkcie podpredsedu NR SR, lebo práve predseda Mostu-Híd sa po vražde s Kočnerom stretol a diskutoval. Dávam mu priestor na to, aby odstúpil sám a konal, lebo v prípade, že v Národnej rade sa objaví návrh na jeho odvolanie, tak nevylučujem, že poslanecký klub Smeru takýto návrh podporí," povedal Glváč.

Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o narážku na stredajšie Bugárove slová, keď povedal, že ak sa v Národnej rade objaví návrh na Glváčovo odvolanie, nevylučuje ani to, že klub Mosta ho podporí.

Bugára jeho vyhrážky netrápia. "Mal odstúpiť oveľa skôr a nech ma nikto nespája s Kočnerom, hlavne nie on, ktorý sa s ním stretával a dopisovali si cez Viber či cez Threemu, čo som ja nikdy nerobil," povedal s tým, že sa mu môže vyhrážať koľko chce, no on sa vraj nemá čoho báť, lebo s ľuďmi ako Kočner nikdy nič nemal.

Kandidatúru nespomenul

Glváč tiež napísal, že je pripravený vzdať sa aj členstva vo výbore pre kontrolu Vojenského spravodajstva, ak z kontrolných a bezpečnostných výborov odídu poslanci, ktorí mali kontakty s Marianom Kočnerom.

V Smere vraj idú pripraviť návrh na odvolanie lídra Sme rodina Borisa Kollára z funkcie šéfa výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Práve Kollár ho podľa jeho slov zoznámil s Kočnerom a riešili spolu na Donovaloch biznis.

Z Glváčovho stanoviska nie je jasné, či bude kandidovať za Smer v budúcoročných parlamentných voľbách.

Premiér Peter Pellegrini zo Smeru, ktorý verejne naznačoval, že má odstúpiť, ho však na kandidátke podľa informácií SME nechce už od prevalenia jeho komunikácie s Kočnerovou volavkou Alenou Zsuzsovou začiatkom tohto roka.

Glváčovu a Kočnerovu Threemu čítali aj na súde

Glváč komunikoval s Kočnerom cez šifrovanú aplikáciu Threema aj cez Viber. V oboch vystupovali ako dobrí priatelia, dohadovali sa na viacerých osobných stretnutiach, písali si o tom, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z kresla predsedu vlády, aj o biznise s lukratívnymi pozemkami Čierna Voda v katastri Chorvátskeho Grobu.

Threemu čítal na súde v kauze zmenky, kde je Kočner obžalovaný, prokurátor Ján Šanta. Potvrdil tým, že ide o komunikáciu, ktorú zaistila polícia.

Komunikáciu cez Viber zverejnil šéf OĽaNO Igor Matovič.