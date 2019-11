Krištáľové krídlo 2019 pozná nominácie v jednotlivých kategóriách

Laureáti Krištáľového krídla budú vyhlásení počas slávnostného galavečera vo februári 2020.

7. nov 2019 o 21:29 TASR

V tomto roku prichádzajú organizátori so zmenou vizuálu sošky ceny Krištáľové krídlo.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Prestížne ocenenie Krištáľové krídlo pozná trojice nominovaných osobností v jednotlivých kategóriách, ktoré v roku 2019 zaznamenali vo svojej profesii významné počiny.

Nominácie v desiatich kategóriách na základe návrhov verejnosti schválila porota 23. ročníka Krištáľového krídla na zasadnutí v stredu popoludní.

V kategórii šport sú nominovaní Erik Vlček, Petra Vlhová a Ján Volko, v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie Juraj Kukura, Tomáš Grega a sestry Mistríkové, trojicu v populárnej hudbe tvoria Kali, Simona Martausová a Vladimír Krausz.

V oblasti výtvarného umenia získali nomináciu Matej Krén, Ivan Čobej a Oto Báchorík, v kategórii hospodárstvo sú nominovaní Pavol Jakubec, Branislav Cvik a Vladimír Vančo aj Pavol Demáček.

Kategória medicína a veda odmení jedného z trojice Rudolf Hrčka, Róbert Hatala a Ján Tkáč, za inováciu a startupy sú nominovaní Mária Virčíková, Radoslav Danilák a Peter Komorník, trojicu za oblasť filantropie tvoria Eva Klikáčová, Pavel Mihaľák a Marcela Václavková Konrádová. Za oblasť hudby sú nominovaní Cigánski diabli, Ľubica Čekovská a Juraj Griglák.

"Jednotlivé poroty vychádzali z návrhov, ktoré zasielala verejnosť do 20. októbra. Musím s uznaním povedať, že porotcovia vybrali väčšinou z tých návrhov. Všetkým, ktorí zaslali svoje návrhy, chcem veľmi pekne poďakovať, je to pre nás obrovská pomoc, ktorá zároveň dáva porotcom inšpiráciu. Nie vždy sa porotcovia dotknú takých mien, ktoré nám pošle verejnosť. So všetkými nominovanými sa v nasledujúcich dňoch stretneme, budeme robiť dokrútky, budeme s nimi komunikovať a našou snahou bude pripraviť hodnotný a reprezentačný galavečer, ktorý si diváci budú môcť pozrieť na verejnoprávnej Jednotke RTVS," uviedla pre TASR autorka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.

V tomto roku prichádzajú organizátori so zmenou vizuálu sošky ceny Krištáľové krídlo.

Nová cena je výsledkom odbornej spolupráce dvojice výtvarných umelcov - sochára Jána Ťapáka a dizajnéra Patrika Illa. Spojenie krehkého krištáľového skla a silného bronzu vyjadruje hlbokú podstatu a myšlienku Krištáľového krídla.

Laureáti 23. ročníka Krištáľového krídla budú vyhlásení počas slávnostného galavečera, ktorý sa uskutoční 9. februára 2020 v novej budove SND v priamom prenose na Jednotke RTVS. Nad podujatím opätovne prevzal záštitu predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).