Slovenská firma bude chrániť aplikácie v Google Play Store

Prečítajte si správy, ktoré zaujali cudzincov.

8. nov 2019 o 12:16 Michaela Terenzani, sme.sk

1. Britský novinár: Október je nebezpečný, zistili to aj komunisti z východnej Európy: October is the cruellest month

2. Slovensko nám dalo návod ako poraziť populizmus, hovorí maďarský intelektuál Miklós Haraszti: 1989 gave us a foundational legacy, but it is not enough

3. Bibliotéka pre knihomoľov, cestovateľský festival pre objavovateľov či festival slobody pre všetkých už v najbližších dňoch v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

4. Predvolebná kampaň sa začala naostro, bankovým odvodom aj moravským ornamentom. Prečítajte si zhrnutie týždňa: Election campaign is on, times are tough

5. Ako vyzerá kontrola lietadla? Vysvetľuje Gabriela Galambošová, ktorá môže stroje uzemňovať: Slovak ramp inspector: We can ground a plane if deficiencies aren’t removed

6. Z Kopčian do Mikulčíc sa dostanú peší aj cyklisti po novom moste: Slovakia and the Czech Republic connected with new bridge

7. Za tri roky sa môže lietajúce auto začať vyrábať masovo: Chinese investors enthused about the Slovak flying car https://spectator.sme.sk/c/22253033/flying-car-slovakia-china-expo-shanghai.html

8. Z revolúcie evolúcia. Manifest je aktuálny aj dnes: More than 100 events will commemorate the Velvet Revolution

9. Slovenská firma bude chrániť aplikácie v Google Play Store: Slovak software company to protect the Google Play Store

10. Ako sa pracuje s nobelistom? Slovenský profesor hovorí o svojej skúsenosti: Others will use the results of our work in the future

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.