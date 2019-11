Sulík predstavil ďalších kandidátov, chce znížiť regionálne rozdiely

Súdnictvo, korupcia a byrokracia patria medzi oblasti, s ktorými počíta program SaS.

8. nov 2019 o 15:19 TASR

KOŠICE. Súdnictvo, korupcia a byrokracia patria medzi prioritné oblasti, s ktorými počíta volebný program politickej strany Sloboda a Solidarita (SaS).

Jej predseda Richard Sulík v piatok na tlačovej konferencii predstavil tím ľudí z východného Slovenska, ktorí budú na zozname kandidátov do budúcoročných parlamentných volieb.

Ako povedal, strana chce znižovať regionálne rozdiely.

Súvisiaci článok SaS sa chce pridať k dohode o neútočení, ak sa vylúči spolupráca so Smerom Čítajte

Podľa jeho slov súčasný stav súdnictva traumatizuje spoločnosť.

V súvislosti so znižovaním byrokracie táto oblasť podľa neho zahŕňa aj "množstvo regulácií, predpisov a zbytočných pravidiel, ktoré komplikujú život či už zamestnávateľom v ich podnikaní a zamestnávaní ľudí, ale aj bežným občanom - množstvo papierovačiek na úradoch".

Okrem podpredsedov SaS Branislava Gröhlinga a Karola Galeka predstavil ďalších osem kandidátov. Sú nimi Sylvia Jánosdeák, Ján Luterán, Pavol Milan, Peter Čech, Ľuboš Sopoliga, Juraj Jevin, Radovan Géci a Jozef Kanuščák.

"Máme spoločný cieľ. Ide nám o to, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa oplatí pracovať, žiť a podnikať," povedal Sulík s tým, že východ Slovenska je pre SaS dôležitou témou.

"To, čo východ veľmi prioritne a nevyhnutne potrebuje, je dostavať diaľnicu D1. Ďalej sú to investori. Východu by veľmi pomohol nejaký veľký mega investor, je jedno v akej oblasti - tak, aby tu naozaj vzniklo veľké množstvo pracovných miest. Momentálne sa deje opak," dodal.