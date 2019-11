So zápchami v Dúbravke pomáha polícia, staviteľ dostane pokutu vyše 270-tisíc eur

Ďalšie meškanie prác nepredpokladajú.

11. nov 2019 o 14:17 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Oprava električkovej trate a zlé počasie predĺžili raňajšie zápchy v bratislavskej Dúbravke a Karlovej Vsi o desiatky minút. Aj keď so zdržaním pre stavebné práce treba počítať, prvý novembrový týždeň bolo podľa oslovených vodičov neúnosný.

„Neviem, či je to spôsobené dažďom, ale je to katastrofa, všetky cesty v okolí sú upchaté. Ja ani neviem, či je možné to nejako riešiť. Jednoducho musia dokončiť koľaje,“ hovoril Andrej Lanák počas tankovania na čerpacej stanici. Po tejto trase jazdí každý deň.

Najväčším problémom sú podľa oslovených úseky ciest, ktoré sa pre rekonštrukciu zúžili len na jeden pruh.

Hlavné mesto preto chce nasadiť policajtov, usmerňovať chodcov na priechodoch, a pridať dve záložné vozidlá hromadnej dopravy.

„Zároveň je predpoklad, že počas týždňa by pri podchode na Damborského mohli byť opätovne sprejazdnené oba jazdné pruhy, a teda na danom úseku sa už nebude tvoriť ,lievik‘,“ tvrdí hovorca magistrátu Peter Bubla.

Dokončenie prvého úseku Molecova – obratisko Karlova Ves mešká a je naplánované na 17. novembra namiesto 31. októbra. Potom ešte budú robiť technicko-bezpečnostnú skúšku. Ďalšie úseky by už podľa Bublu meškať nemali.

Cesta do práce

Dominik Sida chodí autobusom každé ráno zo zastávky Damborského cez Patrónku na Kramáre. Po dúbravskej hlavnej ceste sa teda presúva len chvíľu a Karlovej Vsi sa úplne vyhne. Napriek tomu zápchy na ceste posledný týždeň sťažili život aj jemu.