Ako sa naučiť po slovensky

Expat radí ako si vybrať kurz a na čo sa pri učení sústrediť.

8. nov 2019 o 19:26 The Slovak Spectator, Anna Fay

Vypočujte si podcast:

Slovenčina je ťažká, sťažujú sa cudzinci, ktorí sa ju snažia naučiť. Pomáhajú im v tom aj kurzy slovenčiny, ktoré niektoré organizácie ponúkajú zadarmo. Vypočujte si, čo si o našom jazyku myslí Ali, ktorý práve slovenčinu študuje na Univerzite Komenského v Bratislave. V podcaste prezradí, čo ho na slovenskom jazyku najviac rozčuľuje a cudzincom vysvetlí ako hovoriť tak, aby im Slováci rozumeli.

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.