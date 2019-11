Paliatívna starostlivosť nie je o smrti, ale o kvalite života

Začať s touto tabuizovanou témou si vyžaduje odvahu. Celospoločenské povedomie o nej však narástlo

10. nov 2019 o 23:58 Ivana Vagaská

Nehovoríme o nej doma, chýba vo verejnej debate a už vôbec sa neobjavuje vo filantropických stratégiách firiem. Týka sa pritom každého z nás. Keď sme si zvolili paliatívnu starostlivosť ako prioritu, išli sme proti očakávaniam ostatných, vysvetľuje Martina Břeňová z Nadačného fondu Avast.

Čo spojilo technologickú firmu s témou paliatívnej starostlivosti?

Práve fakt, že umieranie je v našej spoločnosti tabu, a to napriek tomu, že sa týka každého z nás. A to je výzva. Cítime zodpovednosť, a preto sme sa rozhodli ísť do rizika a tento fakt zmeniť. Avast ako globálny líder v oblasti digitálnej bezpečnosti sa snaží o lepší a bezpečnejší svet.

S Avastom máme odvahu pozrieť sa na výzvy inak a hľadať riešenia pomocou inovácií. To, že téma umierania sa na prvý pohľad netýka priamo nášho core biznisu, nám pripadalo zaujímavé.

Chceli sme sa vyhnúť stereotypom firemnej filantropie a ukázať, že podstatné je vnímať reálne spoločenské potreby a problémy. V tom vidím skutočnú a autentickú spoločenskú zodpovednosť firmy, ktorá má v Česku viac ako tisíc zamestnancov.

Ako ste túto ťažkú tému uchopili?

S veľkou pokorou. Úzko spolupracujeme s profesionálmi a odborníkmi, ktorí sa téme starostlivosti o paliatívnych pacientov venujú.

Vďaka programu cielene rozširujeme aj okruh ľudí, ktorí sú pripravení celú oblasť strategicky posúvať. Tí sú aj našimi dlhodobými odbornými garantmi, napríklad Ondřej Sláma, onkológ, paliater a predseda Českej spoločnosti paliatívnej medicíny.

Našou víziou je čo najširší vplyv na spoločnosť a rozvoj čo najdostupnejšej profesionálnej paliatívnej starostlivosti v Česku.

Na akých princípoch je váš program postavený?

Od začiatku sme chceli aktérom v paliatívnej starostlivosti umožniť rozbehnúť nápady, projekty a prácu tímov, vzdelávať sa, získať odvahu a napĺňať vízie.

Cieľom bolo podnietiť to, aby začala vznikať dobrá prax a šírila sa, podporovať pilotné inovácie, deliť sa o skúsenosti s ostatnými a smerovať nové projekty k udržateľnosti. Úspech programu stojí na niekoľkých jednoduchých princípoch: dôsledne načúvame reálnym potrebám, nevymýšľame páčivé riešenia, dávame odborným partnerom a ich práci veľkú dôveru, pracujeme s výraznou flexibilitou vo financovaní.

Zároveň udržiavame kontinuitu a integritu v programe, aby jeho rozvoj dobre reagoval na rýchly vývoj v celej oblasti a naša podpora tak nebola kontraproduktívna.

Nezabúdame ani na intuíciu a zdravý rozum. V Českej republike ročne zomrie viac ako stotisíc ľudí. Väčšina z nich zomiera v nemocniciach. Nie je preto možné, aby v nich paliatívna starostlivosť nebola. V roku 2016 sme túto paradigmu začali meniť.

Aké sú kľúčové oblasti vašej podpory?

V každom ďalšom roku nášho programu sa dôsledne snažíme, aby sme zachovali kontinuitu, aby jednotlivé aktivity na seba nadväzovali. V programe Spolu až do konca pracujeme na princípe spoločného vplyvu.

Inými slovami, v spolupráci s odborníkmi identifikujeme dôležité cieľové skupiny, pomenujeme ich potreby a perspektívu a postupne investujeme do všetkých oblastí, ktoré potenciálne aj reálne ovplyvňujú starostlivosť o pacientov.

Tým podporujeme oblasť zo všetkých strán a upevňujeme naliehavosť situáciu riešiť. Pilotujeme riešenie a posilňujeme chod, rozvoj a vzájomnú spoluprácu organizácií, ktoré hrajú v rozvoji paliatívnej starostlivosti kľúčovú úlohu.

Ako to vyzerá konkrétne v praxi?

Historicky sme naštartovali finančnú samostatnosť tretiny českých hospicov pomocou fundraisingovej akadémie. Financovali sme výskum a zber dát v nemocniciach. Podporujeme odborné plat­formy a ich presadzovanie, stáli sme pri vzniku Centra paliativní péče, jedinej inštitúcie svojho druhu v strednej a východnej Európe.

Financovali sme novovzniknuté tímy paliatívnej starostlivosti vo viac než dvadsiatich českých nemocniciach a podporili rozvoj predmetu paliatívnej medicíny na vybraných univerzitách.

Paliatívna oblasť sa posúva pomerne rýchlo a chýba dostatok skúsených odborníkov. Na to sme reagovali vyhlásením štipendijného programu a financujeme vzdelávanie, osobnostný rozvoj a zahraničné študijné cesty lekárov, zdravotných sestier a ďalších odborníkov.

Aktuálne pracujeme na rozvoji paliatívnej starostlivosti v domovoch pre seniorov, s ktorou začneme na budúci rok.

Koľko prostriedkov ste už do programu Spolu až do konca doteraz investovali?

Avast svojmu nadačnému fondu doteraz daroval viac ako pol miliardy českých korún (takmer 20 miliónov eur), výška sumy určenej na program Spolu až do konca sa tento rok priblíži k 150 miliónom českých korún (približne 5,8 milióna eur). Na Českú republiku je to veľká suma, a teda aj veľká zodpovednosť.

Snažíte sa o systémovú zmenu, nevyhnutná je teda spolupráca so štátom. Ako ju hodnotíte?

Veľmi pozitívne. Pred niekoľkými rokmi sme začali aktívne spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva, podarilo sa nám spojiť sa s konkrétnymi odborníkmi, úradníkmi a prizvať ich k našim grantovým konaniam najskôr ako hodnotiteľov. Mali tak možnosť nahliadnuť do praxe a problémov z prvej ruky. Práve vďaka týmto ľuďom sa podarilo dostať paliatívnu starostlivosť medzi priority.

Ministerstvo priamo nadviazalo na náš pilotný program v nemocniciach a uvoľnilo prostriedky na vlastný pilotný program, ktorý teraz beží v podobe siedmich projektov v šiestich nemocniciach. Nedávno tiež uzavrelo memorandum so zástupcami všetkých siedmich zdravotných poisťovní a České společnosti paliativní medicíny o úhradách paliatívnej starostlivosti.

Podarilo sa prepojiť nás, súkromný sektor, vládu a paliatívnych expertov, každý máme svoje úlohy a spoločne meníme systém. Nedávno nás oslovil aj pražský magistrát, aby sme ako člen externej skupiny pomáhali pripraviť nový koncept paliatívnej starostlivosti pre obyvateľov Prahy. To je u nás novinka, aby sa súkromný firemný fond podieľal na podobných stratégiách.

Vnímam to tak, že sme dôveryhodní, neriešime vlastné záujmy a snažíme sa priniesť do spoločnosti zmenu. Túto dôveru si veľmi vážim.

Kedy budete mať pocit, že vaša misia je už splnená?

S nadhľadom vždy hovorím, že to bude vo chvíli, keď nás – Nadačný fond Avast, už nebude treba a pôjdeme podporovať ďalšiu potrebnú oblasť. Pretože každý človek bude mať samozrejmú možnosť voľby, ako, kde a s kým chce stráviť koniec života. Bude mať na dosah paliatívnu starostlivosť, akú potrebuje.

Už teraz som si istá, že celospoločenské povedomie o potrebe paliatívnej starostlivosti narástlo a táto časť sociálno-zdravotnej starostlivosti má už svoje pevné miesto. Navyše existuje množstvo ľudí, odborníkov, profesionálov, ktorí prácu na jej rozvoji zo svojich rúk už len tak nepustia. Nie je cesta späť.

Aký vplyv má podpora tejto témy na meno a reputáciu značky Avast?

V rámci Českej republiky významný. Nejde zďaleka o prvoplánovú či podmanivú tému, za čím by bola ambícia podporiť značku a získať pozitívnu publicitu.

Naším cieľom je podporiť samotnú vec a táto autenticita si získava veľký a úprimný záujem verejnosti. Rovnako sú na Nadačný fond Avast pyšní zamestnanci firmy, stretávajú sa s menom svojho zamestnávateľa na miestach, ako sú napríklad nemocnice, kde ich rodiny dostanú podporu. To je veľmi silný vplyv.

Keď sme si zvolili paliatívnu starostlivosť ako prioritu, išli sme proti očakávaniam ostatných, že by sme mali robiť niečo „pozitívnejšie“. Dnes už nadačný fond podporuje ďalšie oblasti, ale začať s touto tabu témou si vyžadovalo odvahu. Naším cieľom vždy bolo zdôrazňovať, že paliatívna starostlivosť nie je o smrti, ale o kvalite života.