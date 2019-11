K veľkým cieľom často vedie malá zmena

Behaviorálne prístupy sa dajú aplikovať v biznise aj vo verejnej správe

11. nov 2019 o 0:07 Diana Schniererová

Text v malom okienku na webe cestovnej kancelárie podchvíľou upozorní, že v hoteli, ktorý vám padol do oka, sú voľné už len posledné dve izby. A vašu ponuku si práve – v rovnakom čase ako vy – prezerá ďalších 32 záujemcov.

“ Myslieť si, že ľudia sa zväčša rozhodujú racionálne, je chyba. Na tomto tvrdení vyrástla celá vedná disciplína – behaviorálna ekonómia. „

Cítite ten tlak? Správanie a rozhodovanie spotrebiteľov nie je vždy racionálne. Ovplyvňuje nás, čo si myslia alebo ako sa rozhodujú iní.

Psychológiou ľudského správania v ekonomike sa zaoberá behaviorálna ekonómia, ktorá sa v posledných rokoch udomácňuje aj u nás. Skúma správanie ľudí v rôznych kontextoch.

Ako typický príklad sa často uvádza darcovstvo orgánov. Dobrovoľných darcov býva nepomerne viac v krajinách, ktoré zaviedli princíp predpokladaného súhlasu. To znamená, že každý občan sa považuje za darcu orgánov po smrti, ak počas svojho života nenahlási úradom, že svoje orgány darovať nechce. Tam, kde treba pre zaradenie do zoznamu darcov vyvinúť konkrétnu aktivitu, je to naopak.

Stačí postrčiť

„Behaviorálna ekonómia vznikala v opozícii ku klasickej ekonómii. Tá vytvára klasické modely správania – ako by sa ľudia mali správať v určitých situáciách,“ vysvetľuje Michal Plevka z konzultačnej spoločnosti Mindworx, ktorá ako prvá začala na Slovensku uplatňovať tieto prístupy v praxi takmer pred štyrmi rokmi.

Pri behaviorálnej ekonómii je to naopak: na základe poznatkov z psychológie či sociológie hovorí, ako sa ľudia v skutočnosti správajú.

Od klasickej ekonómie sa behaviorálna odlišuje jednou podstatnou vecou – vychádza z predpokladu, že ľudia nepostupujú v rôznych životných situáciách racionálne.

Jedným z jej typických nástrojov je napríklad malá a nenákladná zmena v komunikácii.

Aj pri vymáhaní daní

Poznatky behaviorálnej ekonómie sa dajú aplikovať aj vo verejnej či v štátnej sfére, napríklad pri efektívnejšom výbere daní alebo na zvýšenie angažovanosti voličov.

Ako môže „malá a nenákladná zmena“ prinútiť ľudí napríklad platiť dane a nemeškať s úhradami?

Behaviorálny prístup hovorí, že intenzívnejšie daňové kontroly končia často bez želaného efektu a aj pokuty bývajú na neplatičov krátke.

Na ľudí oveľa viac platia iné nástroje – povedzme príklad okolia. Pri komunikácii účinne zaberá odkazovanie na to, že iní ľudia z blízkeho okolia zaplatili dane včas.

Obyvatelia Prievidze mali napríklad dlhy vo výške 200-tisíc eur voči mestu na platbách za komunálny odpad. V máji im mesto v rámci projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov rozoslalo upomienky o nedoplatku, ku ktorým pripojilo letáčik.

Konštatovalo sa v ňom, že „9 z 10 obyvateľov Prievidze je presvedčených, že zaplatiť dane a poplatky a podporiť tak mesto, v ktorom žijeme, je správna vec“. A tiež krátka výzva, aby si ľudia podlžnosti voči mestu vyrovnali čo najskôr. Pomohol zrejme aj QR kód pre pohodlnejšie úhrady platieb.

Podobným spôsobom mesto zvýšilo počet ľudí platiacich miestne dane online, čo je pre úrad administratívne výhodnejší postup. Prievidza je len jedným z miest, ktoré sú zapojené do projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov. Projekt, na ktorom spolupracuje nezisková organizácia Civita center, financuje Európsky sociálny fond.

Platia iní, zaplatím tiež

Nemusí ísť len o komunikáciu smerom na zákazníka či občana. „Poznatky z behaviorálnej ekonómie sa dajú využívať aj v oblasti ľudských zdrojov,“ pokračuje ďalej Michal Plevka.

Spoločnosť Mindworx riešila napríklad registráciu vodičov pre spoločnosť Taxify, ktorá dnes pôsobí na Slovensku v oblasti taxislužby pod názvom Bolt.

„Zadanie bolo zvýšiť efektivitu online reklám na vodičov, inak povedané, aby viac potenciálnych vodičov kliklo na reklamu, ktorá sa im zobrazí,“ dodáva Plevka.

Počet kliknutí výrazne stúpol, keď sa firma v reklame vodičov opýtala, ako by použili 750 eur, ktoré by každý mesiac zarobili navyše.

„Tým, že vyvoláme predstavu vlastníctva, človek sa začne stotožňovať s tým, že tých 750 eur už naozaj má, predstavovať si to a potom už o ne nechce prísť. Preto sa radšej zaregistruje,“ konštatoval Michal Plevka.

Nie je to reklama

Michal Plevka pripúšťa, že behaviorálna ekonómia nemá ďaleko od marketingu a reklamy. ­„Naše ­ciele sa v niektorých oblastiach prelínajú. No na rozdiel od marketingu my vychádzame z vedeckých poznatkov o ľudskom správaní, ktoré následne aplikujeme napríklad aj do marketingu,“ zdôraznil.

Záujem o služby konzultačnej spoločnosti majú najmä veľké nadnárodné spoločnosti.

Od februára 2019 funguje plne inovatívna jednotka BRISK (Behaviorálne inovácie a výskum Slovensko – Behavioral research and innovations Slovakia) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Jej cieľom je radiť poskytovateľom verejných elektronických služieb pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré občan zažíva pri priamom styku so štátom.

