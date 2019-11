Príbehy ľudí a spoločností, ktoré inšpirujú okolie

Venujú sa ochrane životného prostredia, pomáhajú slabším, spájajú a vzdelávajú ľudí

11. nov 2019 o 0:16 Nina Francelová

Kampaň No nekúp to! motivovala ľudí, aby nakupovali rozvážnejsie(Zdroj: nonekup.to)

Nadácia Pontis ocení prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov v oblasti udržateľného rozvoja Cenou SDGs. Prinášame krátke príbehy finalistov v piatich kategóriách.

Kategória: Líder

Allan Bussard

Je riaditeľom nadácie Integra. Víziou je vytvárať príležitosti pre znevýhodnených. V roku 2010 založil spoločnosť Ten Senses, ktorá je celosvetovo prvým spracovateľom makadamových a kešu orechov. Neskôr si v spoločnosti začali uvedomovať nespravodlivé podmienky, za ktorých kenskí farmári pestovali a predávali orechy. Obchodníci často zneužívali ich nevedomosť o trhu a farmári tak predávali orechy za veľmi nízke ceny. Preto Ten Senses založila v Keni firmu Ten Senses Africa, ktorá sa zapojila do systému Fair Trade – férový obchod. Pomáhajú tisíckam ľudí získať pracovné zručnosti a postaviť sa na vlastné nohy.

Matúš Čupka

V roku 2011 založil spolu s bratom dobrovoľnícku iniciatívu Zelená hliadka, ktorá sa venovala najskôr čistote ulíc, neskôr odstraňovaniu čiernych skládok. Vďaka ochote dovtedy neznámych ľudí sa podarilo rozbehnúť pravidelné aktivity hliadky. Od roku 2011 sa mu podarilo zorganizovať 639 dobrovoľníckych podujatí s cieľom povzbudiť kompetentných, aby sa začali vážne zaoberať množstvom čiernych skládok, zničenými chodníkmi či zanedbanými verejnými priestormi. V roku 2014 sa začal venovať investigatíve a problematike reklamných trojnožiek. Matúš Čupka so svojím bratom veria, že pri téme udržateľnosti treba začínať vždy od seba, a tak vzali zodpovednosť za verejný priestor do vlastných rúk.

Ivana Maleš, Petra Csefalvayová, Katarína Bednáriková (INCIEN)

Ivana Maleš je spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), kde momentálne pôsobí. Ešte pred niekoľkými rokmi na Slovensku takmer nikto nevedel, čo si pod cirkulárnou ekonomikou predstaviť a práve Ivana Maleš sa zaslúžila o propagáciu tejto témy. V spolupráci s firmami, samosprávou a verejnou správou privádza túto tému do praxe, vo svojej práci prepája dôležitých aktérov na rôznych úrovniach. Je autorkou niekoľkých koncepcií reformy odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni. Jej snahou je dosiahnuť systémovú zmenu v odpadovom hospodárstve a posúvať Slovensko v tomto smere dopredu.

Kategória: Líder do 30 rokov

Kolektív Envirožurnál

Slovenskí envirožurnalisti sú v medzinárodnom programe svetovou elitou. Spomedzi 35 krajín získali v roku 2018 v medzinárodnej súťaži štyri prvé miesta a dve čestné uznania. Tento úspech dosiahli vďaka kvalitným reportážam postaveným na investigatíve, ktoré priniesli aj reálne zmeny v oblasti životného prostredia na regionálnej či lokálnej úrovni. Program Mladí reportéri pre životné prostredie rozvíja environmentálne povedomie žiakov a študentov vo veku 11 – 25 rokov, mediálne zručnosti aj občiansku participáciu. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Tatiana Sedláková

Táňa Sedláková sa zaslúžila o vyzdvihnutie a medializáciu témy seniorov a aktívneho starnutia, ktorá na Slovensku stále nie je príliš populárna. Je spoluzakladateľkou OZ Zrejmé – organizácie, ktorá zoskupuje ľudí z rôznych profesií s cieľom zmeniť postavenie seniorov a vnímanie starnutia v spoločnosti. Chce to urobiť praktickými krokmi začleňovania starších do verejného života a diania, aby sa opäť stali viditeľnou a cennou súčasťou spoločnosti. Jej cieľom je podpora sociálnych služieb pre seniorov na úrovni komunity založených na medzigeneračných vzťahoch. Záleží jej na spoločnom dialógu a spolupráci mladšej a staršej generácie.

Juraj Šeliga a Karolína Farská

Po vražde novinára títo dvaja mladí ľudia zorganizovali v rámci iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorú spoluzakladali, najväčšie protesty po celom Slovensku od čias Nežnej revolúcie. Podarilo sa im mobilizovať desiatky tisíc ľudí, ktorí piatok čo piatok spolu stáli na slovenských námestiach a vyjadrovali nespokojnosť so stavom krajiny. Iniciatíva Za slušné Slovensko ostáva i dnes hlasným kritikom neprávostí, ktoré sa na Slovensku dejú.

Kategória: Mediálna kampaň

No nekúp to

Kampaň No nekúp to sa zameriava na tri hlavné oblasti, v ktorých sa naša spoločnosť správa nezodpovedne – nadmerná spotreba plastov, rýchla móda a neudržateľná spotreba. Počas výzvy vyzvali ľudí na celom Slovensku, aby na mesiac lepšie monitorovali svoje nákupy a zistili tým, aký dosah má ich konzumné správanie na životné prostredie, no aby zároveň vyvinuli úsilie vyskúšať lepší, férovejší a udržateľnejší prístup k nakupovaniu. Mesačná výzva mala za úlohu vytvoriť základ viac udržateľných návykov, ktoré pomôžu k vytvoreniu dlhodobého zlepšenia konzumného správania v našej spoločnosti.

Prijatelni.sk

Kampaň Prijateľní.sk odštartovalo video, ktoré verejnosť pozývalo na „vybieľovaciu stránku“ – fiktívny produkt na úpravu životopisu do podoby prijateľnej do zamestnania. Stránka „vybieli“ fotografiu v prípade, ak je príliš tmavá a zmení bydlisko či meno, ak evokuje rómsky pôvod, a zvýši tak šance na pozvanie na pracovný pohovor. Občianske združenie Divé maky chce spolu s ďalšími partnermi projektu touto kampaňou búrať predsudky, odstrániť diskrimináciu na trhu práce a zvýšiť zamestnanosť rómskej menšiny. Opatrenia sa týkajú najmä foriem a spôsobov vzdelávania a výchovy rómskej mládeže, zvýšenia kvalifikácie Rómov, ktorým sa nedarí nájsť si prácu, ale opodstatnenie má aj politika zvýhodňovania tejto minority na trhu práce.

Slovensko žije všetkými farbami

Proti rasizmu a za toleranciu. Kampaň poukázala na to, že Slovensko stále žije predsudkami a že nás čaká ešte v tomto smere dlhá cesta. Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšou mierou rasovej netolerancie. Zobrazujúc mladú Slovenku Natáliu, ktorá má africké korene, značka v kampani otvára citlivú tému pre časť Slovákov, ktorí sú konfrontovaní s inakosťou. Absolut vodka si napriek kritike udržala nadhľad a pokračovala v rámci kampane ďalšími krokmi smerom k otvorenejšiemu a rešpektujúcemu Slovensku. Presadzovanie sociálnej, ­politickej a ekonomickej inklúzie všetkých si dáva za cieľ aj v nasledujúcich rokoch.

Kategória: Mimovládna nezisková organizácia

Ambrela

Platforma Ambrela má nenahraditeľnú úlohu v oblasti rozvojovej politiky Slovenska. Spájaním inštitúcií a organizácií venujúcich sa rozvojovej a humanitárnej pomoci aktívne prispieva k efektívnemu využitiu i rozširovaniu zdrojov s cieľom rýchlejšieho dosiahnutia zámerov udržateľného rozvoja. Dáva si za cieľ zabezpečenie trvalo udržateľnej spotreby a výrobných schém, podstatné zníženie tvorby odpadov a rozšírenie medzinárodnej podpory budovania kapacít v rozvojových krajinách s ohľadom na ciele udržateľného rozvoja.

Cesta von, o. z.

Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Aktuálne sa združenie venuje najmä ­deťom narodeným do extrémnej chudoby, ktorých nedostatočná stimulácia v ranom detstve fatálne predurčuje ich ďalší zdravotný a psycho-sociálny vývoj. V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi nájdu v komunitách „omamy“, ktoré sú školené v metódach rozvoja dieťaťa v ranom veku. Ženy ďalej poskytujú poradenstvo pre rodičov malých detí, ako aj pre tehotné ženy v celej svojej komunite. Každý týždeň navštevujú domácnosti rodín s najmenšími deťmi a pravidelne realizujú spoločné rodičovské kluby.

Potravinová banka Slovenska

Potravinová banka Slovenska zhromažďuje zadarmo potraviny od rôznych darcov, skladuje a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. Jej práca funguje na báze dobrovoľníctva. Angažuje ľudí, ktorí poskytujú denne potraviny ľuďom v núdzi na celom území Slovenska. Celoročne takto pomôže približne 97 000 ľuďom v núdzi na Slovensku. Svojou prácou chce znížiť plytvanie potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni a znížiť potravinové straty v rámci výrobných a dodávateľských reťazcov. Takisto sa zameriava na ukončenie hladu a dosiahnutie lepšej výživy.

Kategória: Verejný sektor

Mesto Trnava

Mesto Trnava sa v posledných rokoch výrazne snaží spraviť z Trnavy zelené, ekologické a udržateľné mesto. V Trnave chcú zeleňou bojovať aj proti klimatickej zmene, čo zvyšuje kvalitu života občanov a pomáha naplniť ciele udržateľného rozvoja. Aktívne budujú cyklotrasy, v meste pribudol aj nový bikesharing. Mesto aktuálne pripravuje prvý automatický parkovací dom pre bicykle na Slovensku. Trnava má za cieľ byť prvým mestom na Slovensku bez pesticídov. Nielenže budujú športovú infraštruktúru, podnecujú aj mnohé ekologické aktivity. Občania majú možnosť plánovať využitie financií spolu s mestom v rámci participatívneho rozpočtu.

Obec Raslavice

V Raslaviciach pri Bardejove žije 2725 obyvateľov, z ktorých 425 je Rómov s takmer 95-percentnou nezamestnanosťou. Od roku 2015 je starostom obce Marek Rakoš, ktorý sa snaží o vytvorenie udržateľného systému komplexného sociálneho rozvoja rómskej komunity. Za posledné dva roky bolo vytvorených 65 nových pracovných miest, pričom ďalšie by mali vzniknúť v blízkej budúcnosti. Obec tým chce znížiť nerovnosti medzi ľuďmi, odstrániť chudobu, zabezpečiť ľuďom dôstojnú prácu a ekonomický rast.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Tento úrad pôsobí ako sprostredkovateľ medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a vládou či verejnou správou. Prepája ich a iniciuje komunikáciu medzi nimi. Zabezpečuje kvalitný a komplexný zdroj informácií o záležitostiach rozvoja občianskej spoločnosti aj o potrebe participácie verejnosti. Predstavuje kontaktný bod na komunikáciu a koordináciu mimovládnych neziskových organizácií s kontaktnými osobami na príslušných ministerstvách, resp. relevantných orgánoch a organizáciách vlády a je iniciátorom tvorby a zmien verejných politík vo vzťahu k občianskej spoločnosti.