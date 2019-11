Deportovať sa nedáme, budeme sa brániť. Príbeh Alexandra Bachnára

Jeho rodina neprežila deportácie, on bojoval v SNP.

11. nov 2019

Naša minulosť je plná príbehov, ktoré sú obrazom doby, ale je aj odkazom na individuálne hrdinstvo. Takýto je aj príbeh Alexandra Bachnára, ktorý sa len o vlások vyhol deportáciám židovského obyvateľstva a aktívne sa zapojil do Slovenského národného povstania.

Alexander Bachnár, rodený Bachner sa narodil v Topoľčanoch v roku 1919. Židovská rodina s desiatimi deťmi patrila k najchudobnejším v meste.

Roky pred vojnou dokazovali, že antisemitské nálady neboli v spoločnosti prítomné neustále a obyvatelia mali medzi sebou dobré vzťahy a vzájomne sa rešpektovali.

Bachnár si nespomína na opovrhovanie či šikanu ani z rodného mesta, ani zo štúdií v Prievidzi.

Slovenský štát a arizácia

Všetko sa zmenilo v období Slovenského štátu a arizácie, ktorá viedla k prvým transportom.

„V Topoľčanoch sa spočiatku prejavy antisemitizmu nie veľmi akcentovali, no potom sa otvorila možnosť legálne a rýchlo zbohatnúť tzv. arizáciou,” spomínal Alexander na zmenu spoločenskej nálady a dodal, že sa neodvíjala na základe politických presvedčení.

V spomienkach sa vrátil k istému mužovi, ktorý pred vojnou v meste pôsobil ako funkcionár komunistickej strany a počas vojny už arizoval.

Pod vplyvom okolností sa Bachnárovci ocitli v tábore v Novákoch, kde o sebe aspoň čiastočne vedeli a mali prehľad. Ich cesty napokon vojna roztrhala a prežiť sa podarilo len Alexandrovi, jeho otcovi, sestre Ele a bratovi Arminovi, ktorý ešte pred vypuknutím vojny v roku 1936 odišiel budovať socializmus do Palestíny.

Alexandrov otec bol v novembri 1944 v pochode smrti z Banskej Bystrice do Kremničky, kde by ho boli zavraždili, ale náhoda rozhodla v jeho prípade inak.

Pri nočnom pochode nevládal utekať a jeden z gardistov ho udrel puškou. Alexandrov otec pod úderom spadol, zlomil si nohu a gardisti si to v tme nevšimli. Ráno ho našli miestni obyvatelia a zobrali ho na voze do banskobystrickej nemocnice.

Tam našiel útočisko vďaka riaditeľovi nemocnice doktorovi Danielovi Petelenovi, ktorého Alexander nenazve inak ako „mimoriadne vznešený a obetavý človek.”

Dodáva kľúčovú príhodu: „Neskôr, keď Nemci hľadali v nemocnici partizánov a Židov, Petelen umiestnil otca do izby, na ktorej dvere dal napísať: ,Škvrnitý týfus, Fleck typhus´.

Keď Nemci a gardisti nápis videli, utekali odtiaľ preč zo strachu pred nákazou.” Tam otec vyčkal slobodu. Po vojne odišiel do Palestíny.

Nevzdať sa bez boja

Alexander sa vyhol deportácii vďaka tomu, že bol povolaný na vojenskú službu. „Nedostali sme do ruky zbrane, ale lopaty a krompáče,” spomína na to, ako ho pridelili do VI. robotného práporu a dodáva: „Po zrušení práporu a príchode do nováckeho tábora sme si povedali: „Deportovať sa nedáme, budeme sa brániť!”

Na tú možnosť sa aj pripravovali. S vedúcim miestnej železničnej stanice mali dohodu, podľa ktorej im mal dať vedieť, ak sa v stanici objaví dlhý nákladný a prázdny vlak.

V tábore sa organizovala bohatá ilegálna činnosť, riadená tajnými mládežníckymi organizáciami. „Dvaja z našich chlapcov vykopali v noci pod ostnatým drôtom tunel a prepchali sa ním von,” vysvetľoval, ako sa im podarilo udržiavať kontakt s vonkajším svetom a pašovať do tábora zbrane, ktoré sa za tmy učili ovládať.

Získali niekoľko desiatok pušiek a guľometov, dokonca aj dva rýchlopalné kanóny. Aj jemu sa podarilo získať pre seba ruský kotúčový samopal. Dostal ho od slovenského vojaka, vracajúceho sa z východného frontu, výmenou za šálku masti a dve škatuľky cigariet Lipa.

Alexander sa zapojil do povstaleckých bojov v oblasti pri Malých Bieliciach, kde tri týždne bránili vstupu nemeckých vojsk na Hornú Nitru. Po neúspechu boli z tejto oblasti prevelení do okolia Martina – do Gaderskej doliny, Gápľa a Omastinej.

„Tu sme utrpeli najväčšie straty. Boli sme zvyknutí, že Nemci útočili len za svetla, lenže zrazu zaútočili v noci. Niektorým z nás sa podarilo utiecť tak, že sme preplávali cez priľahlý močiar.”

Jedna z jeho ďalších misií na pokyn vtedajšieho náčelníka štábu Juraja Spitzera viedla do pohoria Vtáčnik. Ešte ako väzňom v Novákoch sa im v tamojších lesoch podarilo zakopať potravinové rezervy.

Ako veliteľovi čaty mu bolo pridelených asi tridsať partizánov. Našli nielen zásoby, ale aj dvanásť členov sovietskej parašutistickej jednotky pod velením majora Zoriča. S touto formáciou sa zlúčili a vytvorili bojovú jednotku Zarubežnyj.