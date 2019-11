Via Iuris navrhuje zmeny pri výbere prokurátorov

Súčasné kauzy vzbudzujú pochybnosti, združenie navrhuje zmeny fungovania prokuratúry.

11. nov 2019 o 12:23 SITA

BRATISLAVA. Právnické združenie VIA IURIS navrhuje viaceré zmeny fungovania prokuratúry a obsadzovania postov jednotlivých prokurátorov.

Ako ďalej agentúru SITA informovala zástupkyňa združenia Katarína Žitniaková, zmeniť by sa mal napríklad výber generálneho a špeciálneho prokurátora a tiež radových prokurátorov.

Kauzy vzbudzujú pochybnosti

„Viacero odkrytých káuz súčasnosti vzbudzuje pochybnosti o tom, či osoby zastávajúce post prokurátora spĺňajú osobnostné a charakterové predpoklady na výkon tejto funkcie. Zároveň však, ani napriek pochybeniam, nie je zodpovednosť voči týmto osobám vyvodzovaná tak, aby verejnosť pociťovala reálnu nápravu," konštatuje združenie.



V prípade voľby generálneho prokurátora by podľa VIA IURIS mali mať okrem poslancov právo podávať návrhy na kandidátov aj iné inštitúcie a dôležití predstavitelia právnickej verejnosti, a to napríklad aktuálny generálny prokurátor, verejný ochranca práv, profesijné komory alebo vysoké školy.

Voľbe by predchádzalo verejné vypočutie kandidátov pred ústavnoprávnym výborom za účasti zástupcov prezidenta. Následne by sa generálny prokurátor volil v parlamente kvalifikovanou väčšinou, teda 90-timi hlasmi.



Verejným vypočutím pred ústavnoprávnym výborom majú prechádzať aj kandidáti na špeciálneho prokurátora. Ten by mal predkladať každoročnú správu o svojej činnosti aj Rade prokurátorov Slovenskej republiky.

Rada by zároveň mala byť otvorená aj osobám mimo prokurátorského prostredia. „Vyvážená účasť zástupcov iných právnických profesií mimo prokurátorského prostredia posilní otvorenosť a verejnú kontrolu prokuratúry," konštatuje združenie.

Transparentný výber prokurátorov

Pokiaľ ide o výber radových prokurátorov, každé miesto prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry by podľa združenia malo byť obsadzované na základe transparentného výberového konania.

„Transparentne nastavený systém výberu právnych čakateľov prokuratúry a prokurátorov môže zabezpečiť, že prokurátormi sa stanú kvalitné, nestranné, nezávislé, odborne a morálne nespochybniteľné osoby," zdôrazňuje združenie s tým, že prokurátorov na Slovensku momentálne menuje bez časového obmedzenia generálny prokurátor.



„Podmienkou pre vymenovanie je úspešné absolvovanie výberového konania, to sa však nevzťahuje na právnych čakateľov prokuratúry, ktorí sa do výberového konania nemusia prihlásiť a za prokurátorov sú menovaní bez výberového konania po absolvovaní praxe a vykonaní odbornej justičnej skúšky. Od roku 2011, kedy bolo zavedené výberové konanie na funkciu prokurátora, sa konal iba jeden takýto výber. Všetci ostatní prokurátori boli menovaní len po absolvovaní praxe právneho čakateľa a po zložení odbornej justičnej skúšky," upozorňuje VIA IURIS.

Otvorené disciplinárne konania

Združenie tiež navrhuje, aby boli disciplinárne konania vo veciach prokurátorov otvorené verejnej kontrole a podieľali sa na nich aj zástupcovia iných právnických profesií, nielen prokurátori.

Konania by mali viesť osobitné senáty zriadené pri Najvyššom súde Slovenskej republiky.

„Podľa aktuálnej úpravy vykonávajú disciplinárne konanie vo veciach prokurátorov disciplinárne komisie zriadené na generálnej prokuratúre. Členmi a predsedami disciplinárnych komisií môžu byť len prokurátori," uvádza združenie.



VIA IURIS doplnilo, že dané návrhy zaslali prezidentke, ministrovi spravodlivosti, generálnemu prokurátorovi, rade prokurátorov a takisto politickým stranám.

„VIA IURIS predkladá návrhy ako podklad pre odbornú diskusiu o fungovaní prokuratúry a pre prípadné legislatívne a aplikačné zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby prokuratúra bola jedným z pevných pilierov právneho štátu," dodalo združenie.