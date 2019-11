Pamiatku padlých vojnových veteránov si pripomíname v slovenských aj svetových mestách (fotogaléria)

Symbolom konca prvej svetovej vojny sa stali červené maky.

11. nov 2019 o 14:57 TASR, Stanislava Ivánková

BRATISLAVA. Pamiatku padlých veteránov všetkých vojnových konfliktov od konca prvej svetovej vojny si uctili pri pamätníku Jozefa Gabčíka v Rajeckých Tepliciach-Poluvsí, prezidentka Zuzana Čaputová položila kvety pri pietnom akte na vojenskom cintoríne Petržalka – Kopčany v Bratislave a spomienka sa konala aj v banskobystrickej časti Kremnička.

Skončenie bojov v prvej svetovej vojne (1914 - 1918) si svet pripomína 11. novembra ako Medzinárodný deň veteránov. Prímerie medzi krajinami Dohody a Nemeckom bolo podpísané v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku Compiegne vo Francúzsku 11. novembra 1918.

V tomto roku si svet pripomína 101. výročie konca prvej svetovej vojny.

Kanadský vojenský lekár John McCrae (1872 - 1918) zložil v máji 1915, keď sa v oblasti západného Flámska zúčastnil na bitke o belgické mestečko Ypres, báseň o divých makoch na hroboch padlých, uviedla Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky na svojej webovej stránke.

Na útrapy a bolesť ranených vojakov si nemohol zvyknúť, tlmil ich písaním básní. Očitý svedok seržant Cyril Allison opísal, že v to ráno, keď vial východný vetrík, sa červené maky medzi hrobmi akoby vlnili. Do svojej básne vpísal bolesť, ktorú

prežíval, papierik s ňou zahodil. Okoloidúci dôstojník ho zodvihol a poslal do Anglicka, kde ju publikovali v časopise Punch 8. decembra 1915.

Pre členku americkej asociácie Mladí kresťania Moiny Belly Michaelovú (1869 - 1944) sa báseň stala inšpiráciou - z divého maku urobila symbol obetí dovtedy najväčšieho vojnového konfliktu. Svoju ideu realizovala, keď divý mak ako symbol spomienky na vojnové hrôzy prvýkrát prijali v roku 1920 americkí vojnoví veteráni. V roku 1921 kvet divého maku ako symbol nového života rozšírila Anne Guérinová z Francúzska medzi kanadskými a britskými legionármi.