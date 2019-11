Fico po pakte opozície vytýkal jej lídrom ich údajné kauzy

Médiá podľa Fica selektívnou kritikou Smeru škodia štátu.

11. nov 2019 o 15:45

BRATISLAVA. Spájanie opozičných strán v prostredníctvom dohody o neútočení považuje predseda vládneho Smeru Robert Fico za spôsob ochrany týchto strán pred sebadeštrukciou.

Vyhlásil, že opoziční lídri nemôžu na seba útočiť, keďže každý z nich má za sebou mnoho káuz.

Fico opäť útočil na Kisku

Fico vyzval predsedu mimoparlamentnej strany Za ľudí Andreja Kisku, aby vysvetlil údajný vzťah so šéfom podtatranského podsvetia.

"Aký bol jeho vzťah k šéfovi podtatranského podsvetia, pánovi Žembovi, pokiaľ ide o kšeftovanie s pozemkami pod Tatrami?" pýtal sa na tlačovej konferencii.

"Za ľudí rastie, Robert Fico cíti, že končí a má strach. V takýchto chvíľach vždy vymýšľa konšpiračné teórie. Je to jeho stará, aj keď neúspešná taktika," reagoval Andrej Kiska na Ficove obvinenia v stanovisku, ktoré poslalo tlačové oddelenie Za ľudí.

"Už mu to nevyšlo pri scientológoch, ani Sorosovi, teraz našiel nejakého mafiána, ktorého som v živote nevidel. Nakoniec to vždy po jeho vymyslených príbehoch dopadlo zle - pre neho," doplnil Kiska.

Porazil som ho prezidentských voľbách, nevymenoval som ho za predsedu Ústavného súdu, pomohol som tomu, aby už nebol premiérom.

A teraz ho znovu porazíme so stranou Za ľudí v parlamentných voľbách.

Šéf Smeru okrem toho vytkol opozičným lídrom ďalšie prípady, ako napríklad kauzu lídra mimoparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michala Trubana v súvislosti s drogami, programového lídra PS-Spolu Miroslava Beblavého spomínal v súvislosti s kauzou Gorila, keďže Beblavý bol štátnym tajomníkom v čase druhej Dzurindovej vlády.

Fico: Médiá škodia štátu

Fico vyzval aj médiá, aby venovali svoju energiu voči lídrom strán, ktoré sú súčasťou dohody.

Selektívnym prístupom k Smeru a iným prístupom k ostatným stranám škodia podľa neho médiá tomuto štátu.

"Ak neotvoríte tému Kiska a jeho úžernícke kauzy, nemôžem vás brať vážne," pripomenul.

Fico tiež skonštatoval, že Smer je jasná demokratická ľavica a nikdy nemôže spolupracovať s extrémizmom.

"Sme jasne hodnotovo orientovaná strana. Môže ísť Smer do vlády s niekým, kto je proti EÚ? Nemôže. Môže ísť do vlády s niekým, kto má iný pohľad na SNP? Nemôže. Môže ísť do vlády s niekým, kto má iný pohľad na sociálny štát? Nemôže," reagoval Fico na otázku, či vie vylúčiť povolebnú spoluprácu s ĽSNS.

Dodal tiež, že každá zvolená strana v parlamente je legitímnou stranou.

Dohodu o neútočení v lete podpísali mimoparlamentné KDH a koalícia PS-Spolu. V pondelok sa k nej pridala strana Za ľudí.

Dohoda obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani.

Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády.

Po novom obsahuje aj vylúčenie povolebnej spolupráce so Smerom, SNS a extrémistami.