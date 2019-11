Transparency vyzvala poslancov, aby šéfa ochrany whistleblowerov volili verejne

Výberová komisia po októbrovom vypočutí na post odporučila Zuzanu Dlugošovú a Martina Rajňáka.

11. nov 2019 o 18:15 SITA

BRATISLAVA. Poslanci by mali voliť šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti verejne.

Organizácia Transparency International Slovensko na to vyzýva Národnú radu SR v liste, ktorý zverejnila na sociálnej sieti.

Proces výberu šéfa protikorupčného úradu by sa tak podľa organizácie viac sprehľadnil. Pripomínajú pritom neúspešné prvé kolo výberu kandidátov. Organizácia dodáva, že pokiaľ ostane predsednícky post úradu neobsadený, novela na ochranu whistleblowerov nebude fungovať.

Výberová komisia na jar z 11 kandidátov odporučila právničku Zuzanu Dlugošovú a úradníčku Moniku Filipovú. Ich nomináciu odobrila aj vláda, v júni však ani jedna z nich nezískala potrebný počet hlasov. V októbri preto nasledovalo druhé verejné vypočutie, pričom komisia spomedzi deviatich kandidátov vybrala opäť Dlugošovú a analytika Najvyššieho kontrolného úradu Martina Rajňáka.

TIS v tejto súvislosti hovorí, že dvojica kandidátov je vyrovnaná a na čele úradu by si vedeli predstaviť oboch. S prihliadnutím na najlepšiu kvalitu projektu a analytické skúsenosti by však uprednostnili Rajňáka. „Voľba do predsedníckej funkcie úradu by nemala byť braná na ľahkú váhu. Funkčný Úrad na ochranu oznamovateľov a človek s vysokým morálnym kreditom a odbornosťou v jeho čele môžu Slovensko priblížiť ku krajinám, kde sú korupcia a iné konanie proti verejnému záujmu nahlasované a efektívne stíhané,“ uvádza TIS.

Na základe zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý nadobudol účinnosť začiatkom marca, sa zriadil Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti so sídlom v Bratislave. Na čele úradu má byť predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada SR spomedzi kandidátov navrhnutých vládou. Uchádzači však museli prejsť verejným vypočutím a hodnotením komisiou, ktorej predsedal generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu úradu vlády Peter Kovařík. Po jednom členovi do komisie navrhol prezident, vláda, verejná ochrankyňa práv, Rada pre štátnu službu a poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti. Nominácia Dlugošovej a Rajňáka bola už predložená na zasadnutie vlády.