Meteorológovia varujú pred vetrom, dažďom aj povodňami

Neodporúča sa využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu.

12. nov 2019 o 21:06 TASR

BRATISLAVA. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča hrozí povodeň z trvalého dažďa.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do stredy do 14.00 h, pre ostatné do štvrtka do 14.00 h.

SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. Pri výstrahe prvého stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pripomínajú meteorológovia.

Pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj je vyhlásený na stredu druhý stupeň výstrahy pred intenzívnym dažďom až do polnoci.

Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji.

Pre Košický kraj je vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa pred vetrom vydalo SHMÚ pre Žilinský a Prešovský kraj.