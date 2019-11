Situácia vo vede a vysokom školstve je vážna, zhodli sa rektori výskumných univerzít

13. nov 2019
BRATISLAVA.

BRATISLAVA. Situácia v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu je taká vážna, že si vyžaduje okamžité riešenia.

Zhodli sa na tom na tlačovej besede rektori štyroch najlepších výskumných univerzít na Slovensku ako aj predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) a Učenej spoločnosti Slovenska a rozhodli sa predložiť spoločné iniciatívne návrhy, ako zlepšiť vedu a vysokoškolské vzdelávanie.

Zaostáva v integrácii

Svoje návrhy prediskutujú so zástupcami najväčších parlamentných i mimoparlamentných strán, keďže na riešenie týchto problémov musia nájsť politickú podporu.

„Máme svoje predstavy, ako veci zlepšiť, no potrebujeme politickú podporu,“ zdôraznil predseda SAV Pavol Šajgalík.



Predstavitelia vysokých škôl a vedeckej obce sa zhodli na tom, že slovenská veda sa musí internacionalizovať.

Podľa predsedu Učenej spoločnosti Slovenska Petra Mocza Slovensko výrazne zaostáva v integrácii do medzinárodného výskumného priestoru.

„Tým pádom z uvedeného priestoru nedostáva na vedu a výskum toľko financií, koľko by mohlo,“ vyhlásil.

Slovenskí a zahraniční vedci by mali viac spolupracovať napríklad na dizertačných prácach, pri doktorandských štúdiách či pri zostavovaní obhajobných komisií. „Musíme vytvoriť podmienky pre väčší počet študentov a vedcov na našich pracoviskách,“ myslí si Moczo.

Nutnosť diverzifikácie

Rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar spomenul ako problém nutnosť diverzifikácie univerzít a vysokých škôl, ktorých je na Slovensku vyše 30. Pripomenul, že zákon na rozdelenie vysokých škôl má už 20 rokov, ten však zatiaľ nebol riadne uvedený do praxe.

„Toto rozdelenie musíme prakticky naplniť,“ zdôraznil.

Rektor Univerzity Komenského Marek Števček hovoril o zlej reputácii slovenských vysokých škôl, čo podľa neho spôsobuje odlev slovenských študentov a vedcov do zahraničia. Až 20 percent slovenských vysokoškolákov študuje v zahraničí, čo je podľa neho alarmujúci stav. Števček zdôraznil, že aj na Slovensku existujú špičkové vysokoškolské a vedecké pracoviská, je to však nutné dostať do povedomia verejnosti.



Veľkým problémom je podľa rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavla Sováka financovanie vysokoškolského vzdelávania a vedy.

Spresnil, že na mysli nemá plošné, ale predovšetkým takzvané dedikované financovanie, teda „podľa schopnosti jednotlivých inštitúcií efektívne využiť zdroje, ktoré tam prúdia“.

Ďalším problémom je nedostatočné čerpanie a využívanie európskych fondov. „Sme znepokojení pomalým rozbehom jednotlivých výziev zo strany ministerstva školstva,“ vyhlásil.

Rektor Technickej univerzity Košice otvoril otázku možnosti spájania univerzít, vysokých škôl a vedeckých pracovísk do konzorcií. „Zvýšilo by to údernosť slovenských vedeckých tímov. Aj to je cesta, ako skvalitniť slovenskú vedu,“ vyhlásil.

Potrebné opatrenia

Túto iniciatívu slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenskej učenej spoločnosti víta Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ). Ako napísala na svojom facebookovom účte, zabezpečovanie kvality vedy a vzdelávania je v posledných týždňoch pomerne dosť skloňovaná téma.

„Kroky vedúce k zlepšeniu vysokého školstva na Slovensku však nesmú ostať len na papieri. Je potrebné prijať rázne opatrenia nielen na úrovni rezortu školstva, ale aj na pôde samotných univerzít. Spoločne so zmenou akreditačného procesu, navyšovaním financovania do školstva, podporou vedy a výskumu, ale aj so vzdelávaním orientovaným na študenta, podporou doktorandov, študentských spolkov a mnohým iným, môžeme dosiahnuť skutočnú zmenu," priblížili predstavitelia ŠRVŠ.