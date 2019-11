Exšéf tímu Kuciak bude vyšetrovať podozrenia z výpovede o ministroch

Andruskó mal vo výpovedi obviniť z korupcie Jána Richtera a Denisu Sakovú.

14. nov 2019 o 13:47 SITA

BRATISLAVA. Vyšetrovanie podozrení z podplácania ministrov súčasnej vlády, ktoré vyplynuli z výpovedí obvineného Zoltána Andruskó, bude mať na starosti bývalý šéf tímu objasňujúceho vraždu novinára Jána Kuciaka Peter Juhás.

Po štvrtkovom zasadnutí parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť to povedal policajný prezident Milan Lučanský.

Juhás pozná spis

„Aby sa prešetrili všetky veci, ktoré tam vypovedá, aby s tým pracoval človek, ktorý má s tým skúsenosti a vie ako pracovať," zdôvodnil Lučanský.

Policajný prezident pred výborom vysvetľoval práve rozpustenie tímu, ktorý viedol Juhás. Kritika tohto kroku je podľa neho nemiestna.

V prípade, že by súd prípad vraždy vrátil na došetrenie, bude na tom podľa Lučanského pracovať ten istý vyšetrovateľ.

„Lebo je to zaužívané pravidlo. Ja počas svojej kariéry som sa nestretol s tým, že by to robil niekto iný, lebo má načítaný spis, vie o všetkých veciach, vie o všetkých svedkoch," zdôraznil Lučanský.

Andruskó ukázal na Richtera a Sakovú

Podľa medializovaných informácii vypovedal Zoltán Andruskó, ktorý bol pôvodne obvinený v kauze vraždy Kuciaka a neskôr vyčlenený na samostatné konanie, aj o korupčných podozreniach v súvislosti s ministrami súčasnej vlády.

Konkrétne údajne išlo o korupciu pri vybavovaní povolení pre zahraničných robotníkov.

Jedným z mien, ktoré sa v médiách spomínalo, bola ministerka vnútra Denisa Saková. Tá v tejto súvislosti vo štvrtok povedala, že nemá čo skrývať a má čisté svedomie.

„Skutočne nechápem, kto mu to poradil, prečo si to vymyslel alebo ho to napadlo, zrovna po 13 mesiacoch väzobného stíhania," dodala Saková.

Ďalšími spomínanými sú minister práce Ján Richter a bývalý štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček. Obaja obvinenia Zoltána Andruskóa odmietli.