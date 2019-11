Čaputová a Pellegrini si uctili obete tragédie pri Nitre

Prezidentka a premiér sa v Kolíňanoch stretli s pozostalými.

15. nov 2019 o 10:50 (aktualizované 15. nov 2019 o 12:26) SITA, TASR

NITRA. Pamiatku obetí stredajšej tragickej nehody si prezidentka Zuzana Čaputová a predseda vlády Peter Pellegrini uctili v Kolíňanoch pri Nitre, odkiaľ pochádzalo deväť obetí tragédie.

Stretli sa tu aj s pozostalými, ktorí prišli o svojich najbližších.

Predtým zapálili sviečky v SOŠ techniky a služieb a v Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre. Do týchto škôl chodilo päť študentiek a študentov, ktorí sa už do školských lavíc nevrátia.

V autobuse zahynuli štyria zo študentov SOŠ, ďalší utrpeli zranenia a jedna zo zranených žiačok prišla o oboch rodičov. Pri nehode zahynul aj žiak neďalekého Gymnázia Párovská.

Čaputová: Sme mysľou s pozostalými

„Boli sme sa pokloniť pamiatke tých, ktorí zahynuli, a zároveň vyjadriť spoluúčasť pozostalým. Je to mimoriadne smutná udalosť, nehovoriac o tom, že zomreli deti. Tento týždeň zomierali ľudia aj na iných miestach Slovenska. Sme mysľou s pozostalými, pretože prísť o blízkeho človeka je asi najväčšia bolesť,“ povedala prezidentka Čaputová pred obecným úradom v Kolíňanoch po emotívnom stretnutí s blízkymi obetí.

„Celý národ dnes smúti s pozostalými. Sme s rodinami tých, ktorí prežívajú najťažšie chvíle v ich živote. Ako predseda vlády môžem garantovať, že všetkým rodinám a pozostalým sa snažíme pomôcť vo všetkom, čo potrebujú,“ povedal Pellegrini.

Pellegrini vyzdvihol súdržnosť ľudí

Ocenil súdržnosť ľudí a schopnosť zomknúť sa v ťažkých časoch.

„Som rád, že to ešte stále v sebe máme a vieme si navzájom pomôcť, pretože v týchto dňoch nám nič iné ako ľudská blízkosť a solidarita nepomôže,“ dodal predseda vlády.

Zároveň vyzval vodičov, aby boli na ceste opatrní, pretože aj v piatok ráno sa neďaleko Nitry na rýchlostnej ceste stala ďalšia smrteľná nehoda.

Obaja najvyšší ústavní činitelia ocenili aj verejnú zbierku na portáli ludialudom.sk, ktorá má pomôcť pozostalým rodinám.

Do zbierky sa doposiaľ zapojilo viac ako 2 300 ľudí. Pre pozostalých obetí nehody autobusu pri Nitre a nešťastia v Revúcej spolu podľa informácií zverejnených na portáli vyzbierali vyše 37-tisíc eur.

Deťom sú k dispozícii psychológovia

Smútiace stredné školy navštívila aj ministerka školstva Martina Lubyová. Pri odchode zo SOŠ techniky a služieb povedala, že žiaci náročnú situáciu zvládajú relatívne dobre, škola má k dispozícii desať psychológov.

Pôvodne mala mať škola v piatok riaditeľské voľno, ale napokon padlo rozhodnutie, že budú prežívať situáciu spoločne v kolektíve.

Študenti už od skorého rána prichádzali k dverám školy, aby si tu zapálením kahancov uctili pamiatku spolužiakov, ktorí pri nehode zahynuli.

"Atmosféra je tu smutná, deti to veľmi prežívajú, všetkým sa to určite hlboko vryje do pamäti. Máme tu psychológov a veľmi pomáhajú deťom aj kolegom. Pretože aj učitelia to veľmi prežívajú, predsa len boli s deťmi dennodenne v kontakte," povedala riaditeľka SOŠ Dana Kročková.