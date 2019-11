Púšťať tlkot srdca nemá byť povinné, SNS upraví návrh zákona o interrupciách

Parlament sa bude návrhom zaoberať na najbližšej schôdzi.

15. nov 2019 o 11:44 SITA

BRATISLAVA. Lekári nebudú musieť povinne púšťať tehotným ženám pred interrupciou zvuk tlkotu srdca dieťaťa. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o zdravotnej starostlivosti od poslancov Slovenskej národnej strany (SNS).

Národniari ho pripravujú spolu s opozičnými poslancami. Pre agentúru SITA to uviedla jedna z predkladateliek návrhu na zmenu zákona Eva Smolíková (SNS).

Bez podpory výboru

Súvisiaci článok SNS opäť vyťahuje interrupcie. Politici by mali radšej riešiť chudobu, odkazujú mimovládky Čítajte

Parlament sa bude návrhom zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra.

Vo štvrtok o návrhu novely rokoval aj parlamentný zdravotnícky výbor. Za podporu návrhu hlasoval jediný člen výboru, a to Juraj Blanár (Smer).

„Je mi ľúto, že celá snaha informovať nerozhodnuté ženy, aby im niekedy v budúcnosti nebolo ľúto, ako sa rozhodli, sa otočila na nešťastný Dopplerov ultrazvuk. Vyjadrili sa k tomu mnohí. Sledovala som všetky vyjadrenia. Preto bolo v návrhu novely slovíčko ak - ak to bude technicky možné, aby sa nepoškodil plod. Väčšina odborníkov to nepodporuje. Sme rozumní, samozrejme, že to v zákone nebude,“ povedala Smolíková.

Verí, že návrh novely bude mať v koalícii podporu.

Návrh zákona o interrupciách

Vďaka pozmeňujúcemu návrhu sa má napríklad zvýšiť množstvo informácií, ktoré bude lekár poskytovať ženám. V zákone majú byť vymenované všetky organizácie, ktoré môžu ženám pomôcť v ťažkej situácii.

Do zákona sa tiež zakotví úloha otca. „Hovoríme samozrejme o prípadoch, ak je otec známy. O živote nemôže rozhodovať jeden partner. Za život je zodpovedná žena aj muž. Uvidíme, s akými návrhmi prídu ostatní kolegovia,“ uviedla poslankyňa SNS.



Opozičné poslankyne Zuzana Zimenová (SaS) a Simona Petrík (nezaradená) sa niekoľkokrát vyjadrili, že témou interrupcií sa vytĺkajú politické body.

„Stojím si za tým, že nejde o vytĺkanie politických bodov. Keby áno, tak si túto problematiku vezme na starosť len SNS a nezvoláme okrúhly stôl ani nepozveme opozičných politikov. Mohli sa tam vyjadriť. Keď sú však zapnuté kamery, ide o politické PR,“ povedala Smolíková.



Návrh kritizovali aj feministické mimovládne organizácie Možnosť voľby, Aspekt a Povstanie pokračuje.

Tvrdia, že stavia na neodborných základoch, jeho vykonávanie môže viesť k zvýšenému riziku poškodenia tkanív plodu a je v príkrom rozpore s požiadavkou poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe dobrovoľného a slobodného súhlasu pacientky.