Dôchodkyňa upozornila na kauzu s pôdou: Pri mene Vadala som sa zľakla

Pôdu na východe predávali mŕtve duše.

17. nov 2019 o 18:00 Roman Cuprik

Mária Sisáková má 72 rokov a podľa doterajších výsledkov vyšetrovania zrejme rozložila organizovanú skupinu podvodníkov s pozemkami. Stačil jej na to počítač, prístup na internet a skúsenosti s katastrálnym portálom.

Aj keď čelila nátlaku, aby prestala pozemky kontrolovať, rozhodla sa radšej pomáhať ľuďom, ktorí o ne prišli. Za to si v nedeľu 17. novembra prebrala ocenenie Biela vrana.

Čím ste sa pred dôchodkom živili?

Pracovala som ako mzdová účtovníčka a po revolúcii som robila podvojné účtovníctvo pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Na dôchodku som ešte využila možnosť privyrobiť si. Ako opatrovníčka som sa päť rokov starala o ľudí v Rakúsku.

Cenu preberáte symbolicky 17. novembra. Ako ste prežívali Nežnú revolúciu?

Prežívala som to veľmi emotívne. Ak by som žila v Bratislave, asi by som bola na námestí každý deň. Čiastočne to bolo spôsobené aj tým, že môj syn vtedy študoval na Karlovej univerzite a bála som sa o neho. Rovnako som prežívala aj protesty po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pri pohľade na ich fotografie mi bolo do plaču. Preto ma hnevajú politici, ktorí na novinárov útočia a tvrdia, že môžu za to, čo sa tu deje.

Ako ste zistili, že s pozemkami pri vašom dome nie je niečo v poriadku?

Minulý rok som si všimla, že pozemok neďaleko môjho domu nie je pokosený, a začala som zaujímať prečo. Na katastrálnej mape som našla, že patrí Slávkovi Jakubčovi. Šla som na obecný úrad a povedala som im, aby ho vyzvali, nech si pozemok pokosí. Je to pri našom dvore a nepáčilo sa nám, že to len tak zarastá.