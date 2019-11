30 rokov po Nežnej: Zodpovednosť za rozhodnutia je nám cudzia

Profesorka Ľubica Lacinová v anglickom podcaste spomína na život v komunizme a novembrové udalosti.

16. nov 2019 o 6:55 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vyrastala v chudobných pomeroch u babky a jej sestrách v Skalici. Komunistický režim sa o jej rodinu, v ktorej chýbal druhý rodič nestaral.

Napriek tomu získala dobré vzdelanie na jednom z bratislavských gymnázií, ktoré bolo v tom čase slobodnejšie ako iné školy. Okúsila život v americkej Filadelfii a stala sa úspešnou slovenskou vedkyňou.

Ľubica Lacinová, pracovníčka Centra biovied SAV v Bratislave, spomína v anglickom podcaste Spectacular Slovakia na časy komunistické, svoj aktivizmus a Nežnú revolúciu.

Prezradí tiež, čo sa Slováci za 30 rokov slobody naučili a čo stále nie, a prečo by mladí nemali zabudnúť na Nežnú.

