Premiér: Očistenie justície chce vláda riešiť v skrátenom konaní

Pellegrini k rozpočtu uviedol, že nie je za bezbrehé míňanie.

16. nov 2019 o 13:32 (aktualizované 16. nov 2019 o 13:51) TASR

BRATISLAVA. Opatrenia na očistenie justície predloží vláda na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Povedal to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Pôjde to teraz ako vlády návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, aby sme to mohli schváliť počas jednej nasledujúcej schôdze NR SR," povedal Pellegrini.

Skonštatoval, že vláda sa snaží svojimi krokmi prispieť k prinavráteniu dôvery ľudí v štát. Podľa jeho slov sa aj s ministerkou vnútra a policajným prezidentom snažia ukázať, že všetko, čo vypláva na povrch, sa dôkladne vyšetrí a nezametie pod koberec.

Moratórium možno neprejde

Pellegrini sa vyjadril aj k návrhu na predĺženie moratória na predvolebné prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami. Poukázal na to, že prezidentka zákon vetovala a predĺženie moratória možno v parlamente tentoraz neprejde.

Pôvodný zámer pri tomto návrhu mohol byť podľa neho dobrý. Myslí si, že diskusia zavedení kontrolných mechanizmov v súvislosti s prieskumnými agentúrami či metodikou prieskumov sa uberala správnym smerom. Podotkol tiež, že si nevie predstaviť 50-dňové moratórium na internete.

Prvé hlasovanie o moratóriu podľa neho nebolo tragické, vzhľadom na to, že ho podporili poslanci Smeru-SD, SNS a ĽSNS. "Neznamená to ani budúcu koaličnú spoluprácu, to odmietam," zdôraznil. Citlivejšie to však podľa neho bude pri najbližšom hlasovaní.

Stratifikácia nemocníc

V súvislosti s podporou poslaneckých klubov pre jednotlivé návrhy sa vyjadril aj k stratifikácii nemocníc. "Neviem, či Smer-SD rokoval s ostatnými stranami o podpore nemocníc," povedal.

Vysvetlil, že predseda Smeru-SD Robert Fico mohol mať od kolegov informácie, že návrh nepodporia, a preto požiadal ministerku zdravotníctva, aby reformu stiahla.

"Nerobil by som z tejto informácie nejakú drámu," dodal s tým, že poslanci sa bežne na chodbách parlamentu alebo vo výboroch rozprávajú.

Obranná a bezpečnostná stratégia

Pellegrini sa vyjadril aj k návrhu nezradeného poslanca Martina Fedora na schválenie obrannej a bezpečnostnej stratégie parlamentom.

"Vládou prešla. Pre mňa ako predsedu vlády je záväzná a my sa ňou aj pri výkone našej práce riadime. Teraz sa nejakým spôsobom stratila medzi vládou a parlamentom," skonštatoval Pellegrini s tým, že parlament si o nej neželal rokovať. Dodal však, že NR SR na to právo má.

Z dlhodobého hľadiska sa však podľa neho Slovensko v tomto stave nemôže nachádzať a so stratégiou sa treba vyrovnať.

Slovensko neskrachuje

V relácii sa venovali aj rozpočtu. Slovensko podľa Pellegriniho v budúcom roku neskrachuje.

"Slovensko zvládne aj túto situáciu, ale pokiaľ ja budem predsedom vlády, nikto nebude šetriť na ľuďoch," zdôraznil s tým ,že sa nebude na hospodárenie krajiny pozerať očami človeka, ktorý zarába cez päť- až osemtisíc eur mesačne.

Podotkol však, že nie je zástancom bezbrehého míňania. Na kritiku, že Slovensko nedosiahne sľubovaný vyrovnaný rozpočet, reagoval tým, že sa uvidí, aký bude vývoj svetovej ekonomiky.

Investície do ciest by malo byť vidieť

Investície 200 miliónov eur na opravu ciest na Slovensku už malo byť vidieť. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa chce pýtať predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na dôvody opätovného zrušenia tendra na zhotoviteľa opráv.

Pellegrini pripomenul, že už na začiatku jeho pôsobenia vyčlenili vo vláde 200 miliónov eur na opravy ciest. "Mňa mrzí, že dodnes nebol ukončený tender na zhotoviteľa," povedal s tým, že ÚVO tender opäť zrušilo a na dôvody sa bude pýtať.

Na otázku, či táto suma bude stačiť na opravu všetkých ciest, odpovedal, že k dispozícii z eurofondov je asi 200 miliónov eur, ktoré môžu čerpať vyššie územné celky.

Poukázal aj na dostupné financie z eurofondov, podotkol však, že ich treba aj čerpať. "Procesy sú zdĺhavé, pevne verím, že po zimnej sezóne budú ľudia svedkami masívneho rozbehu opráv ciest prvej a druhej tried," skonštatoval premiér.