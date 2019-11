Meteorológovia varujú pred silným vetrom vo viacerých regiónoch

SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa.

17. nov 2019 o 10:26 TASR

BRATISLAVA. Meteorológovia upozorňujú na silný vietor v niektorých regiónoch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre niekoľko okresov výstrahy prvého stupňa pred vetrom a tiež pred silným vetrom na horách.

Na vietor upozorňuje SHMÚ v okresoch Malacky, Levice, Nitra, Nové Zámky a Zlaté Moravce. Vietor môže v týchto oblastiach dosahovať v nárazoch rýchlosť 60 až 65 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra by mohla podľa meteorológov dosahovať okolo 45 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do noci, do 3.00 h.

Pre regióny Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín platí výstraha pred vetrom na horách do 22.00 h. Podľa SHMÚ môže vietor v týchto oblastiach dosahovať v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Priemerná rýchlosť vetra môže dosiahnuť rýchlosť víchrice okolo 20 metrov za sekundu," píše ústav na svojom webe.