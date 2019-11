Predstavitelia krajín V4 si na Devíne uctili obete režimu

Slovensko si pripomína 30. výročie Nežnej revolúcie.

17. nov 2019 o 19:33 TASR

BRATISLAVA. Predstavitelia krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa v nedeľu podvečer stretli pri pamätníku Brána slobody pod hradom Devín v Bratislave, kde položili vence a uctili si tak obete, ktoré zahynuli pri pokuse o útek cez železnú oponu.

Miesto, kde sa nachádza pamätník, podľa slovenského premiéra Petra Pellegriniho (Smer) svojou tragickosťou demonštruje v plnej nahote to, ako vyzeral režim, ktorý pred 30 rokmi skončil.

"Toto miesto, okrem tých všetkých obetí, symbolizuje aj miesto, kde sa akoby vtedy stretávali dva svety. Jeden slobodný, demokratický, a ten, ktorý sa k ľuďom správal tak, ako sa správal, a voči ktorému sa nakoniec ľudia pred 30 rokmi postavili," povedal novinárom.

Uctili si obete komunizmu

Pellegrini si podľa svojich slov prišiel spolu s českým premiérom Andrejom Babišom, maďarským premiérom Viktorom Orbánom a poľským ministrom zahraničných vecí Jacekom Czaputowiczom uctiť všetkých tých, ktorí cestu za slobodou nezvládli, zahynuli alebo boli väznení a mučení.

Súvisiaci článok Česko-slovenská minúta po minúte: Nesklamte nádej, odkázali politikom organizátori Za slušné Slovensko Čítajte

Podľa Babiša je dôležité, že Česi a Slováci dnes spolu slávia 30 rokov od získania slobody, demokracie a hlavne slobodných volieb.

"To bolo to najdôležitejšie, po čom Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu volali, a to sa im splnilo," skonštatoval český premiér.

Babiš tiež zdôraznil, že na mieste železnej opony zahynulo 400 ľudí a je podľa neho dobré, že mladá generácia režim nezažila a už ho nikdy nezažije.

Český premiér tiež skonštatoval, že krajiny V4 sú skvelý región, ktorý môže byť príkladom aj ostatným krajinám napríklad z hľadiska hospodárenia. Dodal tiež, že vzťahy medzi premiérmi V4 sú skvelé.

Protesty na Slovensku i v Česku

To, že ľudia aktuálne protestujú v Česku či na Slovensku, je podľa Babiša ich právo. "Máme slobodu tlače, ľudia môžu vyjadriť svoj názor. Myslím si, že je to v poriadku," vyhlásil.

"My si len želajme, aby ľudia nezostali apatickí, aby kedykoľvek tak ako po vybojovanej slobode názoru a slova mohli kedykoľvek na uliciach prejaviť svoj názor. Ale želajme si, aby to u nás, v našom okolí, našich krajinách bolo vždy pokojnou a mierovou cestou," dodal v súvislosti s protestmi Pellegrini.

Predstavitelia krajín V4 sa v nedeľu večer presunuli na slávnostný program k výročiu Nežnej revolúcie do Slovenského národného divadla v Bratislave.