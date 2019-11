Kočner o Ficovi na nahrávke: Ak budem mať pokoj, budeš naďalej premiérom

18. nov 2019 o 8:33 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Mafián Marian Kočner mal varovať niekdajšieho trojnásobného premiéra Roberta Fica (Smer), aby mu jeho vláda dala pokoj, inak nebude ďalej premiérom.

Informácia o tomto Kočnerovom tvrdení je zachytená na nahrávke rozhovoru medzi mafiánom a priateľom bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho Michalom Suchobom.

Nahrávku zo 6. septembra 2015 zverejnil Denník N. Rozhovor sa nachádza v Kočnerovom mobile, ktorý zadržala polícia.

Kočner sa so Suchobom stretol preto, aby vyriešili mafiánov problém s daňami, keďže štátu ukradol 4,2 milióna eur.

Aby túto záležitosť daniari neriešili mal za to mafián zaplatiť.

Kočner je ochotný za urovnanie svojho okradnutia štátu niečo zaplatiť, ale nie veľa.

Na dôkaz toho, aby sa daniari doňho príliš nestarali približuje Suchobovi svoj rozhovor s Ficom, aby mu demonštroval svoje väzby na najsilnejšieho muža v štáte.

Kočnerov rozhovor s Ficom

„Ja som kedysi povedal Robovi jednu vec z očí do očí, takto ako tebe, keď sme spolu sedeli a keď som urobil to, čo som urobil, aby vyhrali voľby: Pokiaľ táto vláda bude vládnuť, chcem mať svätý pokoj, nechcem, aby sa do mňa nejaký k…t navážal, či to bude policajt, daňový úrad, alebo prokuratúra. A on mi hovorí: Budeš ho mať. A ja mu hovorím: Keď nie, ty nebudeš premiér. A on hovorí: Ja to viem. No, vybavená vec a takto to je,“ reprodukuje Kočner Suchobovi rozhovor s expremiérom.

Na to, aby Fico vyhral voľby vraj mafián rozoštvával niekdajšiu premiérku Ivetu Radičovú (SDKÚ) s bývalým šéfom parlamentu Richardom Sulíkom (SaS).

Rozhovor s ním si Kočner nahral, keď bol uňho šéf liberálov na raňajkách.

Nahrávku následne mafián zverejnil. Na nej aj v správach Kočnerovi sa Sulík negatívne vyjadroval o Radičovej.

Fico zatiaľ mlčí

Mafián mal okrem rozoštvávania Sulíka a Radičovej pomôcť aj mecenášovi Smeru Jurajovi Širokému.

Kočner tvrdí, že mal sfalšovať pre Širokého informácie o jeho účtoch vo Švajčiarsku. Širokého hovorca to odmietol.

Fico zatiaľ na Kočnerove vyjadrenia z ich údajného stretnutia nereagoval. Jeho hovorca Ján Mažgút nedvíha mobil a ani neodpovedal na esemesku.