Matovič tlačí na Kisku, aby urobil koalíciu s SaS, KDH či SMK

Líder hnutia OĽaNO chce docieliť, aby neprepadli hlasy.

19. nov 2019 o 12:25 SITA

BRATISLAVA. Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič vyzval stranu Andreja Kisku Za ľudí, aby vytvorila koalíciu s niektorou zo strán, ktorým hrozí, že sa v budúcoročných parlamentných voľbách nedostanú do Národnej rady.

Matovič na Facebooku spomenul Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Stranu maďarskej koalície (SMK) či stranu Sloboda a Solidarita (SaS).

Matovič sa bojí prepadnutia hlasov

„Ak ako predstavitelia demokratickej opozície neunesieme zodpovednosť nasledujúcich 13 dní a dopustíme riziko, že vo voľbách opäť prepadnú hlasy KDH a SMK, prípadne SaS, po prvom marci nám bude opäť vládnuť mafia. Čísla nepustia,“ priblížil predseda OĽaNO.

Zdôraznil, že jeho hnutie už v tejto súvislosti podalo pomocnú ruku na spoluprácu trom menším hnutiam, konkrétne Kresťanskej únii (KÚ), hnutiu NOVA Daniela Lipšica a hnutiu Zmena zdola Jána Budaja.

S týmito hnutiami pôjde OĽaNO do volieb spoločne na jednej kandidátke.

„Oprávnene očakávame zodpovedný prístup najmä zo strany Za ľudí, ktorí sa doteraz neboli schopní spojiť s nikým, aby aj oni podali pomocnú ruku niektorej zo spomenutých strán a miesto rečí o snahe vytvoriť koalíciu, aj reálnu koalíciu s niekým z nich vytvorili. Minimálne dve zo spomenutých strán sú takej koalícii otvorené. Stačí len prejaviť dobrú vôľu,“ dodal Matovič.

V zóne ohrozených je aj OĽaNO

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus 30. októbra až 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov, získalo KDH 5,7 percenta, SaS by volilo rovných 5 percent respondentov a SMK by sa do parlamentu nedostalo, keďže hlas by strane odovzdalo 3,5 percenta opýtaných.

Hnutie OĽaNO by do parlamentu prešlo so ziskom 5,7 percenta.