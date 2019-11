Vláda pretláča opatrenia v justícii cez skrátené konanie, v parlamente nemá istotu

Viacerí právnici hodnotia novelu ako zbytočnú.

19. nov 2019 o 16:26 SITA

BRATISLAVA. Vláda pretlačí opatrenia v justícii cez skrátené legislatívne konanie, posledné slovo však bude mať Národná rada Slovenskej republiky.

Vyplýva to z vyjadrení predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer) aj ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd).

Cez skrátené konanie

Ministerstvo chce posilniť čiastočne kompetencie ministra aj predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorí sa budú môcť v prípade podozrení voči konkrétnym sudcom obrátiť na Súdnu radu Slovenskej republiky.

V prípade potreby tak bude možné sudcom pozastaviť výkon funkcie bez toho, aby bol na nich podaný disciplinárny podnet či vznesené obvinenie zo strany polície.

Podľa Gála zostane justícia nezávislá, pripomína však, že chce počkať na hlasovanie parlamentu. Novela zákona by sa mohla objaviť v pléne na najbližšej schôdzi parlamentu, ešte predtým ju zrejme odobrí kabinet premiéra Pellegriniho.



„Dohodli sme sa, že to predložíme cez skrátené konanie a uvidíme, čo napokon odobrí parlament. Ide o to, aby sme v prípade ohrozenej povesti justície alebo súdu vedeli zakročiť proti konkrétnemu sudcovi a pozastaviť mu výkon funkcie,“ povedal v utorok pre agentúru SITA Gál o chystaných opatreniach.

V praxi bude rozhodovať nakoniec Súdna rada Slovenskej republiky na návrh ministra spravodlivosti alebo predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Podľa Gála bude zachovaná autonómia sudcov a aj kompetentní si premyslia či trestné oznámenie podajú, pretože v prípade zneužívania by sa mohli dostať do problémov so zákonom za krivé obvinenie.

O skrátenom konaní hovoril aj premiér Pellegrini v Sobotných dialógoch RTVS.

Novela je zbytočná, myslia si viacerí právnici

Viacerí právnici hodnotili novelu ako zbytočnú, pretože podľa nich vloží príliš silné kompetencie do rúk jednotlivcom.

V prípade, že sa na posty dostanú nesprávni ľudia, ich môžu podľa odborníkov zneužiť na vlastné ciele.

V súčasnosti nie je známe, či legislatíva prejde aj hlasovaním Národnej rady Slovenskej republiky. Pôvodne totiž svoje výhrady avizoval poslanecký klub strany Smer aj Slovenskej národnej strany (SNS).

Komunikácia s Kočnerom

Určité rozšírenie právomocí pre popredných funkcionárov justície chcela upraviť vláda ako reakciu na medializované podozrenia o komunikácii Mariana Kočnera s viacerými sudcami a sudkyňami.

V súvislosti s komunikáciou už odstúpili zo svojich postov viacerí sudcovia. Po odchode predsedu Okresného súdu Bratislava III Davida Lindtnera odišla z justície aj sudkyňa Miriam Repáková.

Z postu člena súdnej rady odstúpil advokát Michal Mišík, ktorý právne zastupuje jednu z podozrivých sudkýň Zuzanu Maruniakovú. Tá rozhodovala civilný proces o jednej z miliónových zmeniek televízie Markíza.

V spise našlo nezrovnalosti aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré preveruje aj desiatky ďalších prípadov. Týkajú sa rozhodnutí bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej, sudcu Vladimíra Sklenku a Adriána Pažúra.



S rozsiahlymi podozreniami bojujú však momentálne viaceré právnické odvetvia. Vlastné rady preveruje aj Slovenská advokátska komora (SAK) a tiež prokuratúra.

Pomocou aplikácie Threema s Kočnerom totiž údajne komunikovalo viacero advokátov aj prokurátorov.