KDH sa s Kiskom spájať nebude, SMK sa vyjadrí neskôr

Strana maďarskej komunity sa k prípadnej ponuke strany Za ľudí vyjadrí neskôr.

20. nov 2019 o 10:43 SITA

BRATISLAVA. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa so stranou Andreja Kisku Za ľudí spájať nebude.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca hnutia Stano Župa, KDH si 26. októbra na Rade KDH vo Zvolene schválilo svoj program a v predvečer 17. novembra schválilo aj kandidačnú listinu.

Snaha uspieť

Strana maďarskej komunity (SMK) sa k prípadnej ponuke strany Za ľudí vyjadrí neskôr.

„Nechceme, aby to vyznelo nepokorne, nekonštruktívne, ale KDH je plne pripravené ísť do zápasu o dôveru voličov a o túto sa budeme s veľkou pokorou uchádzať ako strana samostatne. Preto, aby na Slovensko prišla zmena, je mimoriadne dôležité, aby KDH vo voľbách uspelo,“ priblížil stanovisko hnutia jeho hovorca.

Zároveň zdôraznil, že KDH víta rokovanie medzi niektorými opozičnými stranami o spoločnom postupe vo voľbách.

„Ich prípadné úspešné zavŕšenie by sme považovali za dobrú správu pre Slovensko. Demokratická opozícia by mala mať ambíciu postaviť vo voľbách zoskupenie, ktoré má šancu vyhrať voľby,“ dodal Župa.

Matovič vyzval na spájanie

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič v utorok vyzval stranu Andreja Kisku Za ľudí, aby vytvorila koalíciu s niektorou zo strán, ktorým hrozí, že sa v budúcoročných parlamentných voľbách nedostanú do Národnej rady SR.

Matovič na Facebooku spomenul KDH, SMK či stranu Sloboda a Solidarita (SaS).



SMK sa k prípadnej ponuke strany Za ľudí vyjadrí neskôr. Ako agentúru SITA informoval hovorca strany Róbert Králik, SMK zavŕšila rokovania o vytvorení spoločnej maďarskej kandidátky s Maďarským fórom a hnutím Spolupatričnosť. Strany do volieb vytvoria novú stranu Maďarská komunitná spolupatričnosť.

„Na dôležitejších ideologických otázkach a konkrétnej forme spolupráce sa dohodu už podarilo nájsť, avšak programové tézy spoločnej strany nie sú ešte definitívne dohodnuté. Cez víkend by mala byť odsúhlasená vyrokovaná dohoda orgánmi všetkých troch strán. Po rozhodnutí kompetentných orgánov sa budú môcť spolupracujúce strany spoločne vyjadriť k prípadnej oficiálnej ponuke strany Za ľudí,“ objasnil Králik.

Hovorca SMK zároveň priblížil, že všetky tri strany jednoznačne odmietajú spoluprácu so stranami Smer, SNS a ĽSNS.

Blok opozičných strán

Kiskova strana v utorok pre agentúru SITA reagovala vyhlásením, že sa stále snaží rokovať o vytvorení veľkého bloku opozičných strán.

Na „zmysluplnú“ koalíciu je podľa svojho predsedu Richarda Sulíka pripravená aj strana Sloboda a Solidarita (SaS).



Podľa posledného prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus 30. októbra až 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov, získalo KDH 5,7 percenta, SaS by volilo rovných 5 percent respondentov a SMK by sa do parlamentu nedostala, keďže hlas by strane odovzdalo 3,5 percenta opýtaných.

Hnutie OĽaNO by do parlamentu prešlo so ziskom 5,7 percenta. Kiskovu stranu Za ľudí by volilo 10,6 percenta opýtaných.