Pojednávanie s Kotlebom v kauze sporných šekov sa začne koncom januára

Kotleba už raz pre odovzdávanie šekov čelil obžalobe.

20. nov 2019 o 13:47 SITA

BRATISLAVA. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 29. januára hlavné pojednávanie s predsedom politickej strany Ľudová strana Naše Slovensko Marianom Kotlebom.

Ten čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Vystavené na sumu 1488 eur

Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

Obžalovaný vtedy odovzdal pred pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1488 eur.

Číslo 14 v sume 1488 podľa orgánov činných v trestnom konaní predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Konaniu čelili ďalší dvaja poslanci

Súdnemu konaniu čelili v minulosti aj ďalší dvaja poslanci ĽSNS. Stanislav Mizík bol v kauze údajného protižidovského statusu na sociálnej sieti oslobodený, pretože nebolo dokázané, že by ho napísal on.

Naopak, Milan Mazurek bol právoplatne odsúdený za výroky na adresu Rómov, ktoré povedal v rozhlasovom vysielaní.

Z dôvodu odsúdenia prišiel o poslanecký mandát.