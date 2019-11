Dobré ráno: Schválili 80-tisíc, čudný galavečer stál viac ako polmilión

Ako ministerstvo kultúry dokázalo minúť oveľa viac, ako mu dovolili.

20. nov 2019 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

Možno si ešte pamätáte kauzu Evka, ktorá bola o predraženom galaprograme k predstaveniu loga slovenského predsedníctva v Európskej únii.

Nuž, tak galavečer k Novembru 89 stál dvakrát toľko... pričom podobná akcia v historickej budove SND stála zhruba desatinu.

Čo sa to teda za viac ako pol milióna eur v nedeľu odohrávalo? Stálo to za to? A bola alebo nebola táto akcia predražená?

Tomáš Prokopčák hľadá odpovede spolu s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Pojednávanie v prípade Kuciaka a Kušnírovej sa začne 19. decembra. Odohrávať sa bude v Pezinku, ako prvý o tom informoval denník N. Samotný spis k vraždám má viac ako 25-tisíc strán, len obžaloba, ktorej čelia Marian Kočner, Tomáš Szabó, Miroslav Marček a Alena Zsuzsová, má 93 strán.

Najvyšší súd tiež zamietol sťažnosť Zsuzsovej a Szabóa proti predĺženiu väzby. Považuje ju za nedôvodnú a myslí si, že stále pretrvávajú dôvody väzby.

S mafiánom Marianom Kočnerom si podľa zistení SME dohadoval stretnutie aj bývalý šéf vojenských tajných. Kamarátsky vzťah s nim mal mať aj Ľubomír Skuhra, ktorý za Glváča viedol Vojenské spravodajstvo. Kočner mu podľa komunikácie mal odkazovať, že keďže je MG preč, treba niečo riešiť.

Na Malte zatkli známeho podnikateľa, čo môže súvisieť s vraždou novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Yorgen Fenech je predsedom obchodnej skupiny, ktorá v minulosti vyhrala veľkú zákazku na stavbu plynovej elektrárne. Správa prišla po tom, ako maltská vláda povedala, že zváži omilostenie sprostredkovateľa vraždy, ak poskytne dôkazy o objednávateľovi.

NASA potvrdila, že na Jupiterovom mesiaci Európa sa nachádza vodná para. Dôkaz poskytol jeden z veľkých havajských teleskopov. Otázkou je, či sa pod niekoľkými kilometrami ľadu na mesiaci nachádza veľký podpovrchový oceán. Výskumníci si myslia, že áno.

