Premiér odmieta pri Naďovi nadprácu, majetok Balciara preverujú

Lučanský uviedol, že polícia preveruje aj informácie o majetku Balciara.

22. nov 2019 o 12:01 (aktualizované 22. nov 2019 o 12:11) SITA, TASR

BRATISLAVA. Aktivity obvineného Jaroslava Naďa sú komplexnejšieho charakteru a dotýkajú sa bezpečnosti Slovenskej republiky.

Po stretnutí s vybranými členmi Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky to v piatok uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) s tým, že medializované informácie týkajúce sa dôvodov jeho obvinenia, sú len „výsekom“ jeho aktivít.

Či aktivity Naďa predstavujú bezpečnostné riziko pre štát, preveria podľa Pellegriniho príslušné orgány.

Pellegrini odmieta nadprácu

„Ja sa musím správať zodpovedne a možno, keby som takúto poradu nebol zvolal, bolo by mi vyčítané, že som zase nekonal,“ uviedol premiér na margo piatkového stretnutia, ktoré podľa neho nebolo štandardným ani mimoriadnym zasadnutím rady.

Na stretnutí Pellegrini podľa vlastných slov obdržal komplexné informácie, detaily však uviesť nemôže.



„Naše rokovanie dnes sa netýkalo len malej časti, kde je vedené nejaké konanie zo strany polície. Šlo o komplexnejšiu informáciu, ktorá popisovala tie aktivity,“ dodal premiér s tým, že záležitosťou sa bude zaoberať aj parlamentný výbor pre kontrolu Vojenského spravodajstva.

Spravodajské informácie o tejto problematike majú podľa premiéra dostať aj traja najvyšší ústavní činitelia. Pellegrini doplnil, že kompetentné orgány budú v takejto situácii konať tak ako pri akomkoľvek občanovi.

„Chcem odmietnuť, že by sa tu konala nejaká nadpráca. Koná sa rovnako, ako by sa konalo voči hocikomu, kto by sa nejakým spôsobom hýbal v takom citlivom prostredí a vykonával tam nejaké aktivity,“ uzavrel premiér.

Lučanský vylučuje politický vplyv

Podľa policajného prezidenta Milana Lučanského má vyšetrovateľ vo veci Jaroslava Naďa jeho plnú dôveru.

„V tejto veci môžem úplne vylúčiť akýkoľvek politický vplyv,“ vyhlásil.

Zároveň uviedol, že k súčinnosti s políciou vyzval v tomto prípade aj Vojenské spravodajstvo.

„Aby všetky tieto veci mohli byť pokryté nielen zo spravodajskej roviny, ale aj z procesnej a na základe toho môže vyšetrovateľ jednoznačne rozhodnúť,“ zdôraznil.

Preverujú aj Balciarov majetok

Lučanský zároveň uviedol, že polícia preveruje aj informácie o majetku šéfa Vojenského spravodajstva Jána Balciara.

Práve zaoberanie sa touto problematikou je podľa Naďa dôvodom, prečo bolo proti nemu vznesené obvinenie.

„Polícia koná aj na základe informácií, ktoré boli poskytnuté médiami, ale aj vlastnou činnosťou,“ dodal Lučanský s tým, že Balciara vyzvali, aby predložil všetky relevantné informácie k svojmu majetku.

Vec však ešte nie je ukončená.

Naď čelí dvom konaniam

Obvinený opozičný politik Naď čelí dvom trestným konaniam. Vyhlásil to vo štvrtok po vypočutí na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) po nahliadnutí do spisu.

Prvé konanie proti Naďovi sa týka trestného činu ohrozovania utajovanej skutočnosti súvisiacej s kauzou Skripaľ.

Druhé zase údajného korumpovania novinára v období, keď bol obvinený riaditeľom mimovládneho Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku.

Obvinený stíhanie voči svojej osobe spája aj s kritikou majetkových pomerov šéfa Vojenského spravodajstva Jána Balciara.