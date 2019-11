Robot vás naučí ako odhaliť lož, no pravdu vám nepovie

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

22. nov 2019 o 13:08 The Slovak Spectator

1. Ako som bežala po hranici, kde by ešte pred tridsiatimi rokmi po mne strieľali: Crossing the Slovak-Austrian border has never become a matter of course for me

2. Na tomto mieste pravidlá vonkajšieho sveta neplatia. Where the rules of the outside world do not apply

3. Vianočné trhy začínajú hneď na niekoľkých miestach v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

4. Ostro sledovaný súdny proces začne ešte pred Vianocami: The start of trial in the Kuciak and Kušnírová murder case set

5. Bratislavskí vodáci majú nový domov. Posedíte si tu aj na káve: Bratislava gets a new boathouse

6. Vražda mladej ženy vydesila ľudí v Bratislave: Woman from Snina died after an attack in Bratislava

7. Už onedlho sa najete v historickej Jurkovičovej teplárni: Historical industrial premises draw restaurant operators

8. Prečo máme počúvať, keď sa najvyšší cirkevní predstavitelia ozvú proti Kuffovi: It matters when two bishops speak up against Kuffa

9. Z Bratislavy bude Regiojet pokračovať po Žilinu: New trains will connect Považie and the Czech Republic

10. Robot vás naučí ako odhaliť lož, no pravdu vám nepovie: Checkbot educates and warns. It never tells the truth

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.