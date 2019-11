Západ Slovenska ukrýva Deravú skalu aj kužeľovitý kopec

Vydajte sa na túry v Malých Karpatoch a Strážovských vrchoch.

22. nov 2019 o 23:33 Peter Dlhopolec

Vypočujte si podcast:

Nielen stred Slovenska ale aj jeho západná časť ukrýva kopce, na ktoré stojí za to vyliezť.

Jedným z nich je Vápeč v Strážovských vrchoch. Nie je síce najvyšším vrchom pohoria, no každého záujme už svojím nápaditým vzhľadom.

Malé Karpaty naopak nie sú len o Vysokej či Vápennej. Turisti môžu vyliezť na ďalší z ich kopcov s príznačným pomenovaním Kršlenica. Počas túry milovníci prírody objavia aj jaskyňu či schátraný zámoček Mon Repos.

Vypočujte si viac v anglickom podcast Spectacular Slovakia, ktorého hosťom je tento týždeň Ľubo Mäkký z portálu Hiking.sk.

