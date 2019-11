Jaroslav Naď: Odpočúvali ma rok a pol, obvinenia postavili na výmysloch

Je to pomsta za kritiku, hovorí politik OĽaNO.

24. nov 2019 o 22:34 Daniela Hajčáková, Zuzana Kovačič Hanzelová

JAROSLAV NAĎ pracoval na ministerstve obrany, viedol mimovládnu organizáciu Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku a dnes je opozičným politikom za OĽaNO.

Proti Naďovi vedie polícia dve konania. Od utorka ho stíha za ohrozovanie utajovanej skutočnosti, keď sa podľa vlastných slov pýtal priateľa na kauzu otravy bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa vo Veľkej Británii.

Druhé trestné oznámenie sa týka Naďovho podnikania z minulosti a údajného pokusu korumpovať novinára Romana Pataja.

Trestné oznámenia podal šéf Vojenského spravodajstva Ján Balciar.

Vojenskí tajní predtým politika približne rok a pol odpočúvali. Naď hovorí, že ide o pomstu za to, že Balciara kritizoval.

S Naďom sa vo svojej relácii zhovárala Zuzana Kovačič Hanzelová.

Ján Balciar podal dve podania. O čo ide?

Časť spisu je označená stupňom dôverné, takže som musel podpísať mlčanlivosť a nemôžem o nej hovoriť. Ale čo môžem, to poviem. V spise sú dve podania od Vojenského spravodajstva podpísané pánom generálom Balciarom.

Jedna vec sa týka obvinenia vzneseného voči mne, ide o prečin ohrozovania utajovanej skutočnosti.

Druhé trestné oznámenie je zatiaľ v takej polohe, že som nebol predvolaný ani na výsluch a týka sa rôznych konšpirácií a absurdných prepojení, ktoré na mňa Vojenské spravodajstvo dávalo dlho dokopy.

V podaní špekulujú, že som vraj korumpoval novinára, ktorý ešte pred mojím príchodom do Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku s touto organizáciou dlhodobo spolupracoval ako jazykový editor.

Bolo to ešte predtým, ako ste vstúpili do politiky?

Druhá časť sa týka môjho podnikania ešte predtým, ako som bol v politike. Sú tam kompletné výpisy z mojich účtov, z firmy, ktorú som niekedy vlastnil, a aj z inštitútu.

Po prvé, sú tam obskúrne prepojenia a povymýšľané veci, ktoré sa nezakladajú na pravde. Sú to skôr domýšľačky „balciarovského“ typu, ktorými podľa mňa klame aj samotného predsedu vlády.

Po druhé, sú tam veci, ktoré sú vyslovene legálne. Keď som s niekým podnikal, mal som s niekým uzatvorený kontrakt a dostával som za to platby na faktúry a potom som to zdanil, to nemôže mať trestnoprávnu dohru.

V tomto ešte obvinený nie ste?

Nie.

Zastavme sa pri prípade, v ktorom ste už obvinený. Ide o kauzu Skripaľ (kauza otrávenia bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa vo Veľkej Británii - pozn. red.). Na čo ste sa pýtali?

Nemôžem ísť do detailov, lebo táto komunikácia je súčasťou utajovanej časti spisu. V podstate ma však zaujímalo, či náhodou nejakí ľudia, ktorí mohli byť zapojení do samotného aktu otravy Skripaľa, nespolupracovali nejakým spôsobom s ľuďmi, ktorí sú súčasťou diplomatického zastúpenia cudzej krajiny na Slovensku.

Teda ruskej ambasády. V júni 2019 ste pre Aktuality opisovali, ako EÚ aj Británia vyhostili ruských diplomatov pre kauzu Skripaľ. Povedali ste: "Následne Vojenské spravodajstvo pri konkrétnej aktivite prichytilo jedného z tých, ktorých sme mali vyhostiť už dávno predtým, a tak už musel byť vyhostený. Toto je realita, s ktorou naši spravodajcovia žijú dennodenne. Máme tu aktivity, ktoré robí Ruská federácia. To, že máme ľudí, ktorí sa v tejto vláde správajú tak, ako by boli trójskymi koňmi Ruskej federácie, je fakt, a minimálne do volieb s tým musíme žiť." Tohto sa týkala vaša otázka, že niekto, kto bol na ruskej ambasáde, mal byť zapojený v kauze Skripaľ?

Čisto vo všeobecnosti, niekto, kto bol teoreticky na ruskej ambasáde, by mohol byť teoreticky nejako do celej kauzy zapojený. Dokonca ju aj riadiť.

Dostali ste na otázky odpoveď?

Nie. Nedostal som odpoveď, ale nemôžem vám k tomu viac povedať.

Polícia na facebooku po vašom obvinení napísala, že J. N. žiadal utajované skutočnosti na ochranu záujmov Slovenskej republiky. Ale potom napísali aj to, že ste skutočnosti vyzradili ďalším osobám. Keď ste odpovede nedostali, ako ste to mohli vyzradiť?

Je tam niekoľko chybných tvrdení nielen v tom, čo dala polícia na facebook. Urobili to asi pätnásť minút po tom, čo som bol v Bojniciach obvinený a nevedel som to ani len oznámiť mojím blízkym.

Po prvé, nepýtal som sa na utajovanú skutočnosť. Keď sa pýtate na utajovanú skutočnosť, poviete niečo v zmysle: "V spise MO SR–T–55 z roku 2019 je napísané, že taký a taký človek mal byť vtedy a vtedy na území Slovenskej republiky. Je to pravda?" Vtedy by som sa pýtal na utajovanú skutočnosť, lebo by som vedel, že ide o utajovanú skutočnosť, lebo je v utajovanom spise.

Ale keď sa opýtate priateľa, počúvaj, o tomto si náhodou niečo nepočul? Nepýtal som sa na utajovanú skutočnosť, lebo som nemohol tušiť, že je to utajovaná skutočnosť. Okrem toho som odpoveď nedostal, a preto som ju nemohol posunúť ďalšej osobe.

Pracovali ste na ministerstve obrany, máte teda skúsenosti s oboznamovaním sa s utajovanými skutočnosťami. Nie je zodpovednosť na človeku, ktorý vie, že ide o utajovanú skutočnosť, lebo ju videl v spise, a nie na tom, kto sa na ňu pýta?

Presne tak. Mal som previerku na prísne tajné a nielen na ministerstve obrany, ale najmä, keď som robil v NATO. Neutajovaných informácií aj v centrále NATO bolo oveľa viac ako tých utajovaných.

Je na človeku, ktorý disponuje utajovanou informáciou, aby vedel, či ide o utajovanú skutočnosť, alebo nie. Môžete sa napríklad v dobrej viere opýtať šéfa SIS, či tam Janko Mrkvička pracuje. Keby to tak bolo, je to utajovaná skutočnosť.

On sa usmeje sa a povie, že vám neodpovie. Potom vás obvinia zo spáchania trestného činu ohrozenia utajovanej informácie. Veď to je absolútny nonsens. A to sa stalo mne.

Povedali ste, že ste sa na to pýtali svojho priateľa. Vyzerá to však, že vás musel udať.

K tomu sa vyjadrovať nebudem, nehnevajte sa.

Inak mi to nedáva zmysel, lebo potom vás začali odpočúvať a museli mať nejaký podnet.

Nie, oni ma odpočúvali už dávno predtým.

Prečo?

To je dobrá otázka. Mali na to potvrdenie od súdu. Videl som aj zdôvodnenie požiadavky na nasadenie informačno-technických prostriedkov proti mne. Aj v samotných podaniach bolo veľa nepresností a nechcem povedať, že až vyslovene klamstiev.

Čiže začali vás odpočúvať dávno predtým, ako zistili, že ste sa pýtali na utajované skutočnosti?

Jasné.

Zistili, že ste sa na Skripaľa pýtali vďaka tomu, že vás odpočúvali?

Začali ma odpočúvať približne v tom čase, keď bolo zrejmé, že prichádzam do politiky a že idem do hnutia OĽaNO.

Teda toto je výsledkom odpočúvania?

Nie. Výsledkom odpočúvania nie je nič. Jeden a pol roka alebo rok aj štyri mesiace, nasadili na mňa informačno-technické prostriedky so všetkým, čo s tým súvisí.

Čo to znamená?

Monitorovali mi telefón, esemesky, komunikáciu a neviem, čo všetko. Bol som pod veľkým drobnohľadom. Keď som si pozrel spis, po roku a štyroch mesiacoch, čo stále súdy opakovane predlžovali čas na nasadenie informačno-technických prostriedkov na moju osobu, dokázali zistiť len to, že keď som zavolal niekomu, kto má spojenie s ministerstvom obrany, napísali to do spisu. To je všetko.

Odpočúvala vás vojenská tajná služba?

V tomto momente neviem povedať, kto ma odpočúval. Viem, že súd povolil nasadenie informačno-technických prostriedkov na žiadosť Vojenského spravodajstva.

Peter Pellegrini hovoril o vašom prípade, že ide o väčší rozsah aktivít rôzneho typu. O čom presne hovoril?

To je tá druhá vec, ktorú som spomínal. Pán Balciar má obrovskú túžbu pomstiť sa mi za to, že upozorňujem na jeho zlodejiny, na to, že by vôbec nemal byť vo svojej funkcii a už vôbec nemal byť generálom. Je z toho nervózny. Dal si vnútorný cieľ, že on na mňa niečo vyškriabe. Rok a pol robil, čo sa len dalo, a nič.

Hovoríte, že ide o pomstu. Ale Ján Balciar môže zo zákona podať podnet. Odpočúvanie však schvaľuje súd a pánom trestného konania je prokurátor. Ak by šlo o pomstu, sú tam ešte dvaja ľudia. Aj oni sa vám chceli pomstiť?

Nie som tu na to, aby som hodnotil orgány činné v trestnom konaní. Som tu na to, aby som riešil pána Balciara, pretože on podal dve trestné oznámenia.

Podal ich na základe mnohých vymyslených tvrdení, ktoré nie sú založené na pravde a objektívne sa nestali, na základe konšpirácií a domyslených vecí, ktoré spolu nesúvisia. Pozri podozrenie z korumpovania novinára. To je donebavolajúce.

Súdy schvaľujú nasadenie informačno-technických informácií relatívne automaticky. Aj v tomto podaní boli použité informácie, ktoré nie sú pravdivé. Čiže súd bol do istej miery oklamaný.

Poďme teda ku korumpovaniu novinára. Aj na brífingu ste hovorili, že dlhodobo editoval texty v publikáciách think-tanku, v ktorom ste pracovali a platili ste mu na základe faktúr za túto prácu.

Je to tak. Prišiel som do SSPI až keď tam už tento novinár pôsobil. On však nič zlé nerobil. Na polícii som jasne faktúrami doložil, že bol oficiálne platený za konkrétnu robotu. V inštitúte sme vydávali veľa publikácií, odborných článkov na webových portáloch a on robil jazykovú korektúru.

A to bolo aj v projektoch ministerstva zahraničných vecí, ministerstva obrany, NATO a mnohých iných organizácií. Editoval a robil jazykovú korektúru a za to bol platený.

Okrem toho, ja som ho zdedil. Keď som sa stal riaditeľom inštitútu, on tam už bol a stále tam je, aj keď ja som už odišiel. Dávať to do súvisu so mnou ako s politikom a že ho korumpujem, je absurdné.

V podaní sa hovorí, že potom o vás písal pozitívne články. Písal o vás niekedy?

On hlavne nepíše články. Pokiaľ viem, píše komentáre a nemám pocit, že by ma vôbec niekedy v nejakom spomenul. Čiže to nesedí.

Tým, že do toho zapojili serióznu redakciu aj novinára, je to podľa vás aj snaha znedôveryhodniť novinárov?

Presne to sedí. Prepojenie slovenských presstitútok, ako to povedal pán bývalý premiér s opozíciou a vzájomná korupcia. Je to šialené.

Som sklamaný, aký postoj k tomu zaujal predseda vlády, pretože keď mu pán Balciar ukázal svoje obskúrne výmysly, pravdy a polopravdy, myslel som si, že ho pošle preč s tým, že tri mesiace pred voľbami ideš takto napádať opozičného politika. A on, naopak, zvolal bezpečnostnú radu.

Po Tomanovej psovi a dlažbových kockách je bezpečnostným rizikom Naď, ktorý sa kamaráta opýtal na vec, ktorá sa týka Skripaľa. Keby sa to týkalo otázky slovenskej bezpečnosti alebo niečoho podobného, tak si poviem, aha, tak možno som ohrozil národnú bezpečnosť.

Do toho teraz budú riešiť, že som podnikal a mal som medzi klientmi aj firmy z obranného priemyslu, som spochybniteľný, aký som ja opozičný politik a analytik. No mal som ich tam a nikdy som to netajil. Povedal som to aj v rozhovoroch pri vstupe do politiky.

Pomáhal som im získavať zahraničných klientov, nejaké biznisy v zahraničí alebo zahraničné firmy s nimi chceli spolupracovať na Slovensku. Robil som to, lebo som mal zo svojej predošlej práce zahraničné kontakty.

Nič to nemení na tom, že ako analytik som nezávislý. Niektorým klientom som slušne nakladal vo svojich analýzach, kritizoval som ich a zabránil im možno v nejakých biznisoch.

Bývalému šéfovi vojenských tajných Romanovi Mikulcovi dali do auta materiály, a obvinili ho, že ich vyniesol. Súd trval štyri roky. Vy hovoríte o účelovom konaní pred voľbami. Ako je možné, že sa toto deje vo Vojenskom spravodajstve?

Ľudia vidia dennodenne, ako sa tu zneužíva štátna moc, ako politici riadia súdy, prokuratúru, ako tu všetko riadia oligarchovia. V takejto krajine žijeme.

Všetci vedia, že Balciar je v mnohých veciach až po uši, že má desiatky nehnuteľností. Už aj vrabce po celej Bratislave a Slovensku čvirikajú, že sú naňho rôzne spisy na NAKA, že údajne mali byť stopené, lebo sú toxické. Všetci to vedia.

A on je šéfom Vojenského spravodajstva. A tento človek bude tvrdiť, že som otázkou na Skripaľa ohrozil národnú bezpečnosť.

Ale on bol podľa spisov namočený v tunelovaní Vojenského spravodajstva, dostal štyri generálske hviezdy a nikto nechápe za čo, dostáva plat desaťtisíc eur mesačne, má množstvo káuz a môžeme ho spomínať pri Romanovi Mikulcovi.

Polícii ste vydali telefón, ale nedali ste k nemu prístupové kódy, čiže sa doň asi nedostala. Rozumiem tomu správne?

To neviem.

Už vám ho vrátili?

Nie.

Na čo ho chcú?

Povedali mi, že chcú preveriť, či som komunikoval s dotyčným pánom, na základe čoho postavili obvinenie.

Keď vás odpočúvali, aký to má zmysel?

Je tam viacero vecí, ktoré mi nedávajú zmysel. Áno, odmietol som dať im prístupové heslo. Ak si ho získajú cez Europol alebo neviem, ako sa to dá, nech to urobia. Ale mám v ňom stranícku komunikáciu, som členom úzkeho vedenia strany, mám tam komunikáciu s mojimi najbližšími.

Nemám čo schovávať, nič trestnoprávne tam nie je, ale nechcem ohroziť mojich priateľov ani blízkych tým, že sa mi budú vŕtať v komunikácii.