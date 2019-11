Lídra maďarskej kandidátky zrejme vyberie SMK, program bude manažovať Spolupatričnosť

Na kandidátke bude aj Maďarské fórum Zsolta Simona.

22. nov 2019 o 16:14 SITA

BRATISLAVA. Volebného lídra spoločnej kandidátky troch mimoparlamentných strán maďarskej menšiny vyberie zrejme najsilnejšia z nich - Strana maďarskej komunity (SMK).

Program zas bude manažovať hnutie Maďarská komunitná spolupatričnosť, informovalo hnutie agentúru SITA.

Na spoločnej kandidátke bude okrem týchto dvoch strán ešte Maďarské fórum bývalého ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona.

Na spolupráci s koaličným Mostom-Híd Bélu Bugára sa strany nedohodli ešte koncom októbra, podľa šéfa hnutia Szabolcsa Mózesa je však ich kandidátka otvorená aj politikom Mosta-Híd, ak vylúčia z povolebnej spolupráce vládny Smer.

„Podľa dohody budú všetky tri strany kandidovať na kandidátke Spolupatričnosti, keďže naše hnutie vzniklo za účelom vytvorenia volebnej strany. Lídra kandidátky bude menovať najsilnejší subjekt, SMK, vytvorenie spoločného programu bude manažovať hnutie Spolupatričnosť,“ uviedol predseda hnutia Mózes.

Dodal, že dohoda je predbežná, keďže spoločný postup vo voľbách musí ešte odobriť Republiková rada SMK, ktorá zasadne v sobotu.

„Zatiaľ nie sú ukončené rokovania. Podrobnosti budú zverejnené po tom, ako dohodu odsúhlasia stranícke orgány všetkých zúčastnených strán. Bude to pravdepodobne niekedy na budúci týždeň,“ dodal tlačový tajomník SMK Róbert Králik.

Strany hlásiace sa k maďarskej menšine rokovali na jeseň o možnosti spojiť sa pred voľbami aj s Mostom-Híd.

Rokovania Mosta-Híd a SMK o vytvorení volebnej strany s menšou Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA) však stroskotali na nesúhlase republikového predsedníctva SMK.

Následne sa nepodarilo dohodnúť na rokovaní piatich strán, kde SMK a jej partneri podmieňovali spojenectvo tým, že Most-Híd vylúči povolebnú spoluprácu so Smerom.

Možnosť dohodnúť sa na poslednú chvíľu na spolupráci aj s Mostom-Híd už predstavitelia SMK ani Spolupatričnosti nevidia príliš pravdepodobne.

„V tejto fáze – pre krátkosť času – nevidíme nádej na to, aby sa mohli vrátiť k spolupráci maďarských strán,“ poznamenal Mózes.

„Nateraz je dohoda so stranou Most-Híd ako stranou nepravdepodobná,“ dodal tlačový tajomník SMK Králik. Kandidátne listiny do volieb musia byť podané najneskôr do 1. decembra.

Podľa prieskumov verejnej mienky by sa do parlamentu nedostali samostatne ani Most-Híd, ani SMK. Ďalšie tri strany majú ešte nižšie preferencie alebo sa ani v prieskumoch neobjavujú.