Diaľničiari upozorňujú na čiastočnú uzáveru D1 medzi Bratislavou a Trnavou

Obmedzenie súvisí s výstavbou križovatky Triblavina.

22. nov 2019 o 18:40 TASR

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov pred čiastočnou uzáverou diaľnice D1 na ceste medzi Bratislavou a Trnavou v súvislosti s výstavbou križovatky Triblavina. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

V piatok budú pre motoristov do 22.00 h prejazdné dva jazdné pruhy v smere Trnava - Bratislava, opačný smer bude bez obmedzení. Od piatku od 22.00 h do soboty (23. 11.) 6.00 h bude prejazdný v smere Trnava - Bratislava jeden jazdný pruh, opačný smer bude bez obmedzení.

Od soboty (23. 11.) 6.00 h do nedele (24. 11.) 16.00 h budú prejazdné dva jazdné pruhy v smere Trnava - Bratislava, v opačnom smere budú prejazdné pruhy tri.

V utorok (26. 11.) od 10.00 h do 13.00 h budú prejazdné dva pruhy v oboch smeroch a od 13.00 do 16.00 h budú prejazdné dva pruhy v smere Bratislava - Trnava a tri v opačnom smere.

Od 26. novembra 19.00 h do stredy (27. 11.) do 16.00 h budú prejazdné tri pruhy v smere z Trnavy do Bratislavy. V opačnom smere budú prejazdné pruhy dva.

Od stredy (27. 11.) 19.00 h do štvrtku (28. 11.) 16.00 h budú prejazdné tri pruhy v smere Trnava - Bratislava a dva v opačnom smere.

Od 28. novembra 19.00 h do 29. novembra 10.00 h budú prejazdné tri pruhy v smere Trnava - Bratislava a dva v opačnom smere.

Od piatku (29. 11.) 10.00 h do 13.00 h budú prejazdné dva jazdné pruhy v oboch smeroch. Od 22.00 h do 30. novembra 6.00 h bude z dôvodu realizácie vodorovného značenia prejazdný jeden pruh v smere Bratislava - Trnava. Opačný smer bude bez obmedzení.

Od 30. novembra 6.00 h do 12.00 h budú prejazdné oba smery v troch jazdných pruhoch.