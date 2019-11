Deti na Slovensku chodia do škôlky najmenej v Únii

Od roku 2021 budú musieť všetky päťročné deti navštevovať škôlku.

22. nov 2019

BRATISLAVA. Najmenej zo všetkých krajín EÚ chodia deti do škôlky alebo podobného zariadenia na Slovensku.

Vyplýva to z údajov európskeho štatistického úradu Eurostat, podľa ktorého na Slovensku v roku 2017 dosahoval podiel zapísaných detí v predškolskom veku štyri roky a viac 78,2 percenta, pričom vo väčšine krajín EÚ tento podiel presahuje 95 percent.

Analytičky z iniciatívy To dá rozum Katarína Vančíková a Miroslava Hapalová pre agentúru SITA povedali, že nepriaznivý výsledok má viacero príčin, napríklad dlhodobé neriešenie chýbajúcich kapacít miest v škôlkach či nízku účasť rómskych detí.

Slovensko by malo podľa nich k tejto otázke zaujať zodpovednejší postoj.

Analytičky priblížili, že efektívna cesta, ako zabezpečiť prístup všetkých detí k predškolskému vzdelávaniu, je právna nárokovateľnosť.

Vytvára podľa nich potrebný tlak na dobudovanie chýbajúcich kapacít či vytvorenie systému, v ktorom škôlky nie sú jedinou možnosťou.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v parlamente presadilo, že od roku 2021 budú musieť všetky päťročné deti navštevovať škôlku. Pripúšťa však, že v škôlkach môže chýbať zhruba 1 500 miest.

Pod nízke percento sa na Slovensku podpisuje podľa analytičiek aj slabá účasť rómskych detí z vylúčených lokalít.

Takéto deti čelia v prístupe do materských škôl mnohým bariéram. Ich odstraňovaniu sa podľa nich nevenovala dostatočná pozornosť.

„Okrem finančných bariér je problémom tiež geografická nedostupnosť materských škôl pre časť detí, ktoré žijú vo vylúčených lokalitách, ako aj chýbajúce podporné nástroje priamo v materských školách,“ vysvetlili analytičky.

Dodali, že percentuálny podiel zapojených detí do predškolského vzdelávania by mohol byť vyšší, ak by ich mohli navštevovať aj deti so zdravotným znevýhodnením.

Vančíková a Hapalová si myslia, že by Slovensko malo k tejto otázke zaujať zodpovedný postoj a určite je dôležité, aby sa do predškolského vzdelávania zapojilo čo najviac detí.

„Rané detstvo je obdobím obrovských príležitostí, ale i rizík. Aj cieľ EU 2020 je postavený na poznaní, že zapojenie detí do programov ranej starostlivosti a predškolského vzdelávania prináša pozitívne efekty pre ich celkový rozvoj a tiež ďalšiu vzdelávaciu dráhu,“ povedali a dodávajú, že vplyv kvalitných programov je dlhodobý.

V Európskej únii bolo v roku 2017 vyše 95 percent detí vo veku od 4 rokov do začiatku povinného základného vzdelávania zapísaných do zariadenia, ktoré poskytuje vzdelávanie a starostlivosť.

V roku 2016 EÚ ako celok dosiahla cieľ 95-percentnej účasti na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve stanovený v rámci programu Vzdelávanie a odborná príprava 2020.

Slovensko sa v roku 2017 umiestnilo na chvoste so 78,2 percenta za Gréckom, Chorvátskom a Bulharskom.

Zo susedných štátov referenčnú hodnotu dosiahli 95 percent len Maďarsko a Rakúsko. Poľsko a Česká republika majú nad 90 percent.