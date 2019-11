Opozícia chce zrušiť odoberanie slovenského občianstva pre prijatie iného

Poslanci žiadajú, aby sa obnovila legislatíva spred leta 2010.

23. nov 2019 o 11:38 (aktualizované 23. nov 2019 o 11:40) TASR

BRATISLAVA. Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR navrhujú, aby bolo možné prísť o slovenské štátne občianstvo len prepustením zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť.

Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu.

Žiadajú o obnovenie legislatívy

Poslanci teda žiadajú, aby sa obnovila legislatíva spred leta 2010. Zmeny navrhujú v novele zákona o štátnom občianstve a zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR, ktorú predkladajú na rokovanie parlamentu.

Aktuálny stav považujú predkladatelia za protiústavný, odvolávajú sa na to, že podľa ústavy nikomu nemožno odňať štátne občianstvo SR proti jeho vôli.

"Opakovane sa preto spoločne s kolegami z demokratickej opozície snažíme o presadenie takej zákonnej úpravy, ktorou by nebolo možné odoberať našim občanom občianstvo proti ich vôli len preto, že sa rozhodli okrem slovenského občianstva prijať aj občianstvo iného štátu," zdôvodnil návrh poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS).

Predkladaný návrh tiež podľa predkladateľov vytvára podmienky na to, aby všetci, ktorí stratili štátne občianstvo SR v dôsledku nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva od 17. júla 2010, mohli opätovne nadobudnúť slovenské občianstvo bez splnenia podmienok, ktoré sa inak vyžadujú.

Žijú vo Veľkej Británii

Poslanci pripomínajú, že vzhľadom na očakávaný odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ sa potreba umožnenia získavania cudzieho štátneho občianstva bez straty slovenského štátneho občianstva stane pre mnohých Slovákov ešte naliehavejšou.

Poslanci uviedli v dôvodovej správe návrhu štatistiky, podľa ktorých žije vo Veľkej Británii okolo 76.000 až 100.000 slovenských občanov.

"V tomto volebnom období sa neplánuje novelizovať zákon o štátnom občianstve SR. O poslaneckej novele bude rozhodovať parlament, nie vláda SR," odpovedala pre TASR Lucia Kirinovičová z tlačového odboru MV na otázku, či rezort vnútra podporuje takýto návrh.

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 19. novembra 2019) o slovenský pas 3132 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého (727). Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra (MV) SR.

Most-Híd ešte nevie, či novelu podporí

Vládny Most-Híd ešte nevie, či jeho poslanci podporia zmeny v zákone o štátnom občianstve, ktoré by umožnili ponechať si slovenské občianstvo nadobudnutím cudzieho.

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák pre TASR uviedol, že osobne by nemal problém návrh podporiť, avšak budú o tom ešte diskutovať na klube.

"Zasadne klub, osobne by som nemal problém návrh podporiť. Budeme sa o tom musieť rozprávať s koaličnými partnermi, práve pre to, že to nebolo v programovom vyhlásení vlády," povedal Bastrnák pre TASR s tým, že tento návrh berie ako politikárčenie vzhľadom na to, že má ísť o poslednú schôdzu pléna pred voľbami.

Most-Híd kritizoval zákon o štátnom občianstve od jeho prijatia. Strana tvrdila, že norma robí z ľudí občanov dvoch kategórií a je protiústavná.

Most-Híd ju s poslaneckými kolegami napadol na Ústavnom súde SR, ten však nedokázal povedať, či je zákon protiústavný. Za vlády Ivety Radičovej sa ho Most-Híd pokúšal neúspešne zmeniť.